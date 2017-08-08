НОВОСТИ | Общество







08.08.2017 18:11 Туляков научат делать уличную мебель из подручных материалов Вести-Тула





| фото |



12 августа гости смогут научиться изготавливать стойки для объявлений. Плоды их работы отправятся на фестиваль «ЙогаДар», который будет проходить на набережной Упы неделей позже. Каждый участник сможет подписать свой стенд, тем самым приобщившись к процессу организации крупного городского фестиваля. Традиционно на «Двортрудмае» будет организовано чаепитие с самоваром. Мастер-класс бесплатный, он состоится 12 августа в 14 часов по адресу проспект Ленина, 25.



Туляков научат изготавливать уличную мебель на мастер-классе от Тульского историко-архитектурного музея «Двортрудмай». Девиз мероприятия - «Пили, колоти, собирай!» Первый цикл мастер-классов «Двортрудмай» состоялся в мае-начале июня. Туляки изготовили большую релакс-зону, несколько лавок и стеллаж с клумбами, в котором до сих пор растут мята, незабудки, бархатцы и другие цветы.12 августа гости смогут научиться изготавливать стойки для объявлений. Плоды их работы отправятся на фестиваль «ЙогаДар», который будет проходить на набережной Упы неделей позже. Каждый участник сможет подписать свой стенд, тем самым приобщившись к процессу организации крупного городского фестиваля. Традиционно на «Двортрудмае» будет организовано чаепитие с самоваром. Мастер-класс бесплатный, он состоится 12 августа в 14 часов по адресу проспект Ленина, 25.

Читать @gtrktula

















