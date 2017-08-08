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НОВОСТИ | Общество



08.08.2017 16:03 Жители комплекса «Парус» обнаружили во дворе «бассейн»
Вести-Тула

Жители комплекса «Парус» обнаружили во дворе «бассейн»

| фото |
«Парус»в воде. Жители комплекса на улице Хворостухина в Туле обнаружили у себя во дворе целый бассейн, жаль только не рукотворный. Вода в него поступает из-под земли, она уже размыла грунт под дорогой и тротуаром, что и привело к образованию провала.

Яма очень быстро наполнилась водой, и, учитывая что трубы под новостройками свежие, жители больше всего боялись того, что вызван этот потоп грунтовыми водами, что означало бы крупные неприятности для всего микрорайона. Грунтовых вод и родников, близ микрорайона действительно много. Сегодня на месте этого ЧП уже работали аварийные службы. Представители администрации сообщили, что течь всё же относится к ведению коммунальщиков.

Как рассказал заместитель главы Пролетарского территориального округа Тулы по социальной политике Александр Корнейчев, «определили, что это сети «Водоканала», это обычная вода. Трубы пластиковые, были положены четыре года назад строительной компанией Су-155. «Водоканал» закупил оборудование, оно поступило в воскресенье. Сегодня начали работу, сегодня же выполнят её».
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