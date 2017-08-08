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08.08.2017 13:34 Чему учили в средневековой школе, узнают юные посетители «Тульских древностей» "Вести-Тула"





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На мастер-классе также можно сделать лубочный оттиск и раскрасить праздничную открытку с птицей Гамаюн. И сегодня же, здесь будет возможность за один урок научиться писать и металлическим писалом, и гусиным перышком.



«Изучение истории родного края, народных традиций - важно для любого человека. Придя в наш музей на тематические занятия, можно узнать много нового о том, как жили наши предки, чем занимались, что ели, во что одевались и во что играли, как воспитывали детей», - говорит педагог музейно-выставочного центра «Тульские древности» Наталья Демина.



Сколько оттенков красок использовали для создания книжной миниатюры? Как простой народ веселил себя лубочными картинками? Ответы на эти и другие вопросы можно получить, побывав сегодня на занятии в музее «Тульские древности».На мастер-классе также можно сделать лубочный оттиск и раскрасить праздничную открытку с птицей Гамаюн. И сегодня же, здесь будет возможность за один урок научиться писать и металлическим писалом, и гусиным перышком.«Изучение истории родного края, народных традиций - важно для любого человека. Придя в наш музей на тематические занятия, можно узнать много нового о том, как жили наши предки, чем занимались, что ели, во что одевались и во что играли, как воспитывали детей», - говорит педагог музейно-выставочного центра «Тульские древности» Наталья Демина.









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