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08.08.2017 13:21 Туляки еще могут поучаствовать в конкурсе «Я – семья - Россия»! "Вести-Тула"





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В этом году конкурс пройдет по пяти номинациям: «Трудовая династия» (семьи, имеющие три и более поколения последователей одной профессии), «Многодетная семья», «Приёмная семья», «Семейные увлечения», «Молодая семья». Финал конкурса состоится 21 сентября. Успейте подать заявку на участие до 1 сентября.





Нет ничего важнее семьи. Кто с этим солидарен, может поучаствовать в конкурсе «Я – семья - Россия»! Сейчас продолжается приём заявок. Принять участие приглашаются молодые семьи с детьми, проживающие на территории Тульской области. Возраст супругов должен быть не более 35 лет.В этом году конкурс пройдет по пяти номинациям: «Трудовая династия» (семьи, имеющие три и более поколения последователей одной профессии), «Многодетная семья», «Приёмная семья», «Семейные увлечения», «Молодая семья». Финал конкурса состоится 21 сентября. Успейте подать заявку на участие до 1 сентября.

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