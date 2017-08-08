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08.08.2017 13:08 В Туле задумались над тем, как обустроить набережную "Вести-Тула"





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Обсуждается на этих встречах, в том числе и заграничный опыт организации подобных пространств. «В других странах подобные набережные являются симбиозом традиции и современности. Это и интерактивные музеи, и различные спортивные площадки, и предприятия общественного питания, и магазины, и зоны для отдыха людей разных возрастов. Набережная в Туле должна стать именно таким местом», - говорит предприниматель Алексей Давлетшин.



Как рассказал председатель комитета Тульской области по развитию туризма, «…по поручению губернатора обсуждение вопросов обустройства набережной в Туле будет длиться в течение месяца. В результате будет отредактирован проект концепции по реконструкции набережной».



Представители областного правительства обсудили с бизнес сообществом региона вопросы реконструкции набережной Упы в Туле. Всего таких встреч, а скорее даже совещаний на тему чем же наполнить 21 гектар этого масштабного и амбициозного проекта, будет около двух десятков. Новые предложения и идеи появляются на каждой из них.Обсуждается на этих встречах, в том числе и заграничный опыт организации подобных пространств. «В других странах подобные набережные являются симбиозом традиции и современности. Это и интерактивные музеи, и различные спортивные площадки, и предприятия общественного питания, и магазины, и зоны для отдыха людей разных возрастов. Набережная в Туле должна стать именно таким местом», - говорит предприниматель Алексей Давлетшин.Как рассказал председатель комитета Тульской области по развитию туризма, «…по поручению губернатора обсуждение вопросов обустройства набережной в Туле будет длиться в течение месяца. В результате будет отредактирован проект концепции по реконструкции набережной».









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