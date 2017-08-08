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08.08.2017 12:33 Ребенок из Тулы заразился в Турции опасным вирусом "Вести-Тула"





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«Мне начали говорить, что это аллергия на лекарства. Но у меня возникли сомнения. Тем более, что в сети Интернет уже вовсю обсуждалась ситуация с этой инфекцией. Я добилась того, чтобы нас отправили в госпиталь, где моему сыну был поставлен диагноз – лихорадка Коксаки», - рассказывает мать пострадавшего ребенка Анна Муратова.



Чем закончилась эта история для тульской семьи и почему они боялись не вернуться домой, а также о небезопасных отелях Турции, расскажем в нашем вечернем выпуске.





В Турции растет число российских туристов, зараженных опасным вирусом Коксаки. Пострадал и ребёнок из Тулы. Высокая температура, держащаяся несколько дней, зудящая сыпь на руках и ногах, расстройство желудка – всё это пришлось пережить и нашему маленькому земляку. Эту инфекцию чаще подхватывают дети, но болеть могут и взрослые. Причём заразиться можно даже в отелях люксового сегмента.«Мне начали говорить, что это аллергия на лекарства. Но у меня возникли сомнения. Тем более, что в сети Интернет уже вовсю обсуждалась ситуация с этой инфекцией. Я добилась того, чтобы нас отправили в госпиталь, где моему сыну был поставлен диагноз – лихорадка Коксаки», - рассказывает мать пострадавшего ребенка Анна Муратова.Чем закончилась эта история для тульской семьи и почему они боялись не вернуться домой, а также о небезопасных отелях Турции, расскажем в нашем вечернем выпуске.







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