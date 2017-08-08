НОВОСТИ | Общество







08.08.2017 11:06 «День пряника» собрал в Туле производителей из 14 регионов Анастасия Октябрьская





| фото |



В пряничную столицу гостей манит не только аромат свежеиспеченных по старинному рецепту сладостей, но и программа развлечений. Она очень разнообразная. Для маленьких гостей - аттракцион «Закрутиха», родом ещё из 17-ого века. Те, кто постарше могли посоревноваться в строительстве домов из пряников и в скоростном кипячении воды в самоварах. Замечены на фестивале были и «интервенты» из других регионов - пряники, сделанные руками не тульских мастеров.



Как рассказала заместитель министра культуры Тульской области Ирина Иванова, «…сегодня здесь присутствуют 24 производителя из 14 регионов России: Новгорода, Подмосковья, Санкт-Петербурга и т.д. Но, все жители областного центра, естественно, гордятся своим брендом - тульским пряником».



Фабрика «Медовые традиции» впервые в Туле привезла на фестиваль дровяную печь. Для всех желающих проводили мастер-классы по лепке и выпечке печатных пряников. Самое главное при приготовлении соблюдать пропорции. Пряничные формы вручную изготавливаются из берёзы. В печке сладкие лакомства выпекаются по технологии такой же, как и 300 лет назад. Занимает это всего 10 минут. Фабрика представляла свою продукцию и на ярмарочных рядах фестиваля.



«Мы заранее напекли свежих пряников, приготовили пастилу, натопили самовары, накололи дрова. Наши пряники содержат натуральный мед, и мы это гарантируем. Если есть желающие поставлять мёд на нашу фабрику - добро пожаловать. Помимо пряников мы производим пастилу, по рецепту Прохорова, но не надо её путать с белёвской, у нас она тульская», - рассказывает коммерческий директор ООО «Медовые традиции» Ольга Петрова.



Вот так с пользой для желудка и прошёл второй межрегиональный фестиваль «День пряника». И есть уверенность, что ввиду сногсшибательного аромата и неповторимого вкуса этого десерта быть фестивалю еще не один год.





Поплясать всей Тулой на Соборной площади шанс выпадает редко. Игровой, плясовой и вкусный «День пряника». И, несмотря на то, что он довольно молодой (ему всего два года), разделить его в Тулу съезжаются со всей страны. «Сладкое нравится всем. Ешьте пряники – будете здоровы», - говорит председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов.В пряничную столицу гостей манит не только аромат свежеиспеченных по старинному рецепту сладостей, но и программа развлечений. Она очень разнообразная. Для маленьких гостей - аттракцион «Закрутиха», родом ещё из 17-ого века. Те, кто постарше могли посоревноваться в строительстве домов из пряников и в скоростном кипячении воды в самоварах. Замечены на фестивале были и «интервенты» из других регионов - пряники, сделанные руками не тульских мастеров.Как рассказала заместитель министра культуры Тульской области Ирина Иванова, «…сегодня здесь присутствуют 24 производителя из 14 регионов России: Новгорода, Подмосковья, Санкт-Петербурга и т.д. Но, все жители областного центра, естественно, гордятся своим брендом - тульским пряником».Фабрика «Медовые традиции» впервые в Туле привезла на фестиваль дровяную печь. Для всех желающих проводили мастер-классы по лепке и выпечке печатных пряников. Самое главное при приготовлении соблюдать пропорции. Пряничные формы вручную изготавливаются из берёзы. В печке сладкие лакомства выпекаются по технологии такой же, как и 300 лет назад. Занимает это всего 10 минут. Фабрика представляла свою продукцию и на ярмарочных рядах фестиваля.«Мы заранее напекли свежих пряников, приготовили пастилу, натопили самовары, накололи дрова. Наши пряники содержат натуральный мед, и мы это гарантируем. Если есть желающие поставлять мёд на нашу фабрику - добро пожаловать. Помимо пряников мы производим пастилу, по рецепту Прохорова, но не надо её путать с белёвской, у нас она тульская», - рассказывает коммерческий директор ООО «Медовые традиции» Ольга Петрова.Вот так с пользой для желудка и прошёл второй межрегиональный фестиваль «День пряника». И есть уверенность, что ввиду сногсшибательного аромата и неповторимого вкуса этого десерта быть фестивалю еще не один год.











Читать @gtrktula



















