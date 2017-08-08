НОВОСТИ | Происшествия







08.08.2017 10:39 Юный туляк травмировал позвоночник на батуте в Центральном парке "Вести-Тула"





| фото |



Как сообщила исполняющая обязанности старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Светлана Фомина, «…по версии следствия 3 августа 2017 года несовершеннолетний мальчик получил на батуте компрессионный перелом позвоночника. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение».



Отметим, что это уже не первый подобный случай в Туле за последние несколько месяцев. Посещение парка в майские праздники закончилось больничной койкой для семилетней Вики Пимчевой. На надувном аттракционе ребёнок получил компрессионный перелом позвоночника. Ещё раз хочется напомнить родителям и их малышам быть внимательней и осторожней, даже на таком, казалось бы, безобидном аттракционе как батут.





Маленький туляк получил травму позвоночника в Центральном парке Белоусова. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить степень тяжести вреда здоровью, причинённого ребёнку.Как сообщила исполняющая обязанности старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Светлана Фомина, «…по версии следствия 3 августа 2017 года несовершеннолетний мальчик получил на батуте компрессионный перелом позвоночника. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение».Отметим, что это уже не первый подобный случай в Туле за последние несколько месяцев. Посещение парка в майские праздники закончилось больничной койкой для семилетней Вики Пимчевой. На надувном аттракционе ребёнок получил компрессионный перелом позвоночника. Ещё раз хочется напомнить родителям и их малышам быть внимательней и осторожней, даже на таком, казалось бы, безобидном аттракционе как батут.







Читать @gtrktula

















