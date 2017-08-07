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НОВОСТИ | Общество



07.08.2017 18:32 «Петровский квартал» устроил праздник для детей
София Гафарова



| фото |
Диснеевские герои, так любимые детьми и взрослыми, заглянули в выходные в «Петровский квартал». На один день все окунулись в сказочное королевство с розовым замком, сахарной ватой и разноцветными сладостями. Кто-то и сам с помощью аквагрима мог превратиться в героя мультфильма. «Это, наверное, единственный застройщик в Туле, устраивающий подобные праздники. Детям очень весело», - говорит одна из жительниц «Петровского квартала».

Рядом с праздником была уже реальная сказка. В «Петровском квартале» благоустроена парковая и пляжная зона с прудом. Построена ротонда, которая пользуется большой популярностью у любителей фотографироваться. «Вскоре здесь появится детский сад с бассейном. Мы приобрели однокомнатную квартиру, но с рождением ребенка потребовалась большая жилплощадь. Будем менять свое жилье на двухкомнатную квартиру здесь же, в «Петровском квартале». В другой район переезжать не хотим», - говорят супруги Кристина и Илья Вахрины.

«Петровский квартал» продолжает разрастаться новыми благоустроенными домами. Вместе с ними будут появляться и новые зоны отдыха: концертная площадка, спортивные и детские городки, место для барбекю и райский уголок природы. Все это в двух шагах от дома доступно уже сейчас каждому жителю «Петровского квартала».
















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