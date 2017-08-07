НОВОСТИ | Общество







07.08.2017 19:33 «Ростелеком» предлагает тулякам-путешественникам разговаривать без границ Государственный Интернет-канал "Россия" http://tula.rfn.ru





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С помощью опции «Везде ноль» абонент, находящийся во внутрисетевом и национальном роуминге по России (за исключением г. Севастополь и Республики Крым), может абсолютно бесплатно принимать любые входящие звонки. Исходящие вызовы на все номера России всего 2 руб./мин. Опция действует до 30.09.2017. Для подключения необходимо набрать *100*350*1#.



Для тех, кто отправился путешествовать в республику Крым удобно воспользоваться опцией «В Крыму как дома». В тариф включены единовременная плата за подключение в размере 30 рублей и абонентская плата - 6 руб./сутки. Входящие звонки и сообщения бесплатные, стоимость исходящих звонков – 5 руб./мин. Для подключения необходимо набрать *100*336*1#.



Для путешественников в другие страны выгодно воспользоваться опцией «Разговоры без границ». Тариф состоит из абонентской платы (5 руб./сутки) и стоимости входящих вызовов (5 руб./мин). Активировать услугу можно бесплатно, набрав на клавиатуре мобильного телефона *100*351*1#.Тарификация исходящих звонков начинается с момента, когда вызываемый абонент поднял трубку, либо сработал автоответчик, факс, определитель номера.



Стать обладателем SIM-карты «Ростелекома» очень просто. Надо пользоваться или подключить хотя бы одну из основных услуг компании – «Домашний телефон», «Домашний интернет» или «Интерактивное ТВ». Приобрести SIM-карту и заключить договор можно в центре продаж и обслуживания «Ростелекома». Оформить заказ также можно с доставкой на сайте www.rt.ru или по бесплатному телефону 8-800-1000-800.









«Ростелеком» предлагает тульским абонентам мобильной связи выгодные опции для разговоров в путешествиях: «Везде ноль», «В Крыму как дома», «Разговоры без границ».С помощью опции «Везде ноль» абонент, находящийся во внутрисетевом и национальном роуминге по России (за исключением г. Севастополь и Республики Крым), может абсолютно бесплатно принимать любые входящие звонки. Исходящие вызовы на все номера России всего 2 руб./мин. Опция действует до 30.09.2017. Для подключения необходимо набрать *100*350*1#.Для тех, кто отправился путешествовать в республику Крым удобно воспользоваться опцией «В Крыму как дома». В тариф включены единовременная плата за подключение в размере 30 рублей и абонентская плата - 6 руб./сутки. Входящие звонки и сообщения бесплатные, стоимость исходящих звонков – 5 руб./мин. Для подключения необходимо набрать *100*336*1#.Для путешественников в другие страны выгодно воспользоваться опцией «Разговоры без границ». Тариф состоит из абонентской платы (5 руб./сутки) и стоимости входящих вызовов (5 руб./мин). Активировать услугу можно бесплатно, набрав на клавиатуре мобильного телефона *100*351*1#.Тарификация исходящих звонков начинается с момента, когда вызываемый абонент поднял трубку, либо сработал автоответчик, факс, определитель номера.Стать обладателем SIM-карты «Ростелекома» очень просто. Надо пользоваться или подключить хотя бы одну из основных услуг компании – «Домашний телефон», «Домашний интернет» или «Интерактивное ТВ». Приобрести SIM-карту и заключить договор можно в центре продаж и обслуживания «Ростелекома». Оформить заказ также можно с доставкой на сайте www.rt.ru или по бесплатному телефону 8-800-1000-800.

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