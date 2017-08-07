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07.08.2017 16:09 Узловой исполнилось 144 года "Вести-Тула"





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Настоящей кульминацией дня стал мотопробег членов знаменитого байкерского клуба «Ночные волки», в котором принял участие и глава администрации Узловского района, чем по-настоящему удивил жителей.



«Сегодня мы вспоминаем о тех делах, которые сделаны за прошедший год. Сделан большой шаг вперед. Можно с уверенностью сказать, что город гордится своими жителями и гордится собой», - говорит глава администрации Узловского района Николай Терехов.



День города узловчане отпраздновали масштабно, дружно и весело. Началось всё с церемонии бракосочетания у Свиридовского пруда. Для маленьких гостей на протяжении всего праздника работали развлекательные площадки и аттракционы.Настоящей кульминацией дня стал мотопробег членов знаменитого байкерского клуба «Ночные волки», в котором принял участие и глава администрации Узловского района, чем по-настоящему удивил жителей.«Сегодня мы вспоминаем о тех делах, которые сделаны за прошедший год. Сделан большой шаг вперед. Можно с уверенностью сказать, что город гордится своими жителями и гордится собой», - говорит глава администрации Узловского района Николай Терехов.









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