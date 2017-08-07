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07.08.2017 15:57 В Туле продолжают борьбу с несанкционированной торговлей "Вести-Тула"





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«Теперь можно демонтировать не только столы-развалы, но и вспомогательное оборудование: торговые весы, зоны, витрины и тому подобное. Думаю, что это поможет эффективнее бороться с незаконной торговлей», - отметила Алина Кабирова.



По словам главы администрации Тулы Евгения Авилова, людям, выращивающим на своих участках овощи и фрукты, необходимо предоставить возможность их реализации. В то же время, предприниматели, торгующие привозной продукцией, то есть занимающиеся перепродажей, должны вести торговлю в строго отведенных местах.



На минувшей неделе было демонтировано десять объектов незаконной торговли, три из которых пошли на этот шаг добровольно. Как сообщила заместитель начальника управления по административно-техническому надзору Алина Кабирова, в правила демонтажа не так давно были внесены изменения, а потому и полномочий у надзорных органов сегодня куда больше.«Теперь можно демонтировать не только столы-развалы, но и вспомогательное оборудование: торговые весы, зоны, витрины и тому подобное. Думаю, что это поможет эффективнее бороться с незаконной торговлей», - отметила Алина Кабирова.По словам главы администрации Тулы Евгения Авилова, людям, выращивающим на своих участках овощи и фрукты, необходимо предоставить возможность их реализации. В то же время, предприниматели, торгующие привозной продукцией, то есть занимающиеся перепродажей, должны вести торговлю в строго отведенных местах.











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