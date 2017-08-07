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07.08.2017 15:27 Жителям поселка Коммунаров дали воду "Вести-Тула"





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О проблемах, точнее полном отсутствии водоснабжения в населённом пункте, близ Новомосковска мы, напомню, сообщали в пятничном выпуске «Вестей». Без воды тогда оставались четыре улицы, а это около пятисот человек, детский сад и медицинский пункт.



Тогда же местные коммунальщики заявили о скором окончании ремонтных работ. И вот сегодня, жители посёлка подтвердили, что нормальное водоснабжение наконец восстановлено.





С недельной засухой в поселке Коммунаров, по всей видимости, покончено.О проблемах, точнее полном отсутствии водоснабжения в населённом пункте, близ Новомосковска мы, напомню, сообщали в пятничном выпуске «Вестей». Без воды тогда оставались четыре улицы, а это около пятисот человек, детский сад и медицинский пункт.Тогда же местные коммунальщики заявили о скором окончании ремонтных работ. И вот сегодня, жители посёлка подтвердили, что нормальное водоснабжение наконец восстановлено.

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