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НОВОСТИ | Общество



07.08.2017 14:15 Тульский бассейн с 50-метровыми дорожками открывает новый сезон
Кира Черьевская

Тульский бассейн с 50-метровыми дорожками открывает новый сезон

| фото |
После 2 августа по народной примете купаться в прудах и реках нашей полосы не рекомендуется. И открытие в понедельник бассейна «Арсенал» как раз кстати для любителей поплавать. Сейчас здесь идут последние подготовительные работы. Специалисты натягивают разделительные элементы, чтобы оформить восемь 50-метровых дорожек по олимпийскому стандарту.

Бассейн «Арсенал» - самый большой в оружейной столице, а значит, здесь никогда не бывает тесно. Глубина взрослой чаши - более пяти метров. Этот объект - один из спортивных символов Тулы. Здесь готовятся к соревнованиям команды по плаванию, в том числе подводному. Детей и взрослых здесь учат плавать профессионалы. В новом сезоне появятся два дополнительных вида занятий. «Открываем группы аквааэробики и группы занятий с беременными», - рассказала заведующая бассейном Валентина Зименкова.

В последние годы к плаванию приобщается всё больше пожилых людей. Здесь им предлагают специальные тарифы.

Лето в этом году не сильно баловало нас теплом в первые месяцы и лишь последние две недели на улице настоящее лето. А в жару поплавать - милое дело. Так что открытие после профилактики бассейна особенно кстати.
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