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|07.08.2017 12:50 В Тульской области выявлены очаги геморрагической лихорадки
|Вести-Тула
Практически во всех районах Тульской области выявлены природные очаги геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Наиболее активные - в лесной и лесостепной зонах. Заболевание характеризуется синдромом интоксикации, лихорадкой, развитием острой почечной недостаточности.
Начинается с подъёма температуры тела до 39-40 градусов, озноба, головной боли. Источники вируса – полёвки, мыши и крысы, заражённая ими пыль, вода, пищевые продукты. При тяжёлом протекании болезни возможно нарушение сознания, бред, отёк головного мозга, почечная и печёночная недостаточность и даже летальный исход.
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