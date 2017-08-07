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07.08.2017 12:37 Футболисты «Арсенала» уступили клубу «Тосно» Вести-Тула





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За 20 минут до финального свистка «Арсенал» получил право на пенальти, но Лука Джорджевич с одиннадцатиметровой отметки переиграть голкипера «Тосно» не сумел. После четырёх игр в активе тульской команды осталось три очка и 13-я строчка в турнирной таблице. Уже в среду, 9 августа, «канониры» в Москве сыграют со «Спартаком».



Футболисты «Арсенала» потерпели поражение в матче 4 тура чемпионата Премьер-лиги. На своём поле подопечные Миодрага Божовича уступили 1:2 клубу «Тосно» из Ленинградской области. Туляки отличились первыми – на сороковой минуте гол-красавец слёта в правую девятку забил Кантемир Берхамов. Но в начале второго тайма гости резко прибавили и к 56-й минуте не только сравняли счёт, но и вышли вперёд.За 20 минут до финального свистка «Арсенал» получил право на пенальти, но Лука Джорджевич с одиннадцатиметровой отметки переиграть голкипера «Тосно» не сумел. После четырёх игр в активе тульской команды осталось три очка и 13-я строчка в турнирной таблице. Уже в среду, 9 августа, «канониры» в Москве сыграют со «Спартаком».







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