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НОВОСТИ | Общество



07.08.2017 11:47 Нубийские козы помогли новомосковскому фермеру дать ответ санкциям
Полина Ермолаева

Нубийские козы помогли новомосковскому фермеру дать ответ санкциям

| фото |
Чудесная и сказочная. Казалось бы, подобных эпитетов к козе не подогнать, но это до того момента, пока мы не увидели представительниц англо-нубийской породы – созданий удивительно непохожих на своих сородичей ни внешне, ни характером.

Это такой маленький симбиоз сразу нескольких животных – привязанность к людям - собачья, гладкость шерсти – лошадиная, миловидность – кроличья. Отсутствие рогов уводит нас еще и к овцам, но как выяснилось, от природы отростки на голове все-таки имеются.

Наталья смеется – именно по красоте четыре года назад она и отобрала на ферму своего первого нубийского козла. Сегодня стадо разрослось до 50-ти особей, а сама хозяйка страстно «заболела» сыродельем, ведь это необычное козье молоко словно создано для кулинарного творчества.

«Казеин у них в минимальных количествах, поэтому нет такого послевкусия и привкуса козьего молока. Его не отличить от коровьего, но по жирности намного выше, привкус – сладко-сливочный», - рассказала Наталья Соболева , владелец фермы англо-нубийских коз.

Это не просто ответ санкциям, а определенный сдвиг устоев – мол, если сыр, то швейцарский, а шоколад – бельгийский. Отведав продукт тульского сыродела, понимаешь, что место абсолютно не важно, главное - преданность и увлеченность мастера.

Удовольствия эти – ни сыроделье, ни разведение нубийцев - дешевыми не назовешь. Каждая козочка – это четверть миллиона на копытцах, но планов у Натальи громадьё. Сегодня она не жалеет ни сил, ни времени, ни средств, чтобы достигнуть совершенства в своём вкусном деле.














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