Чудо-коза:
Молоко-мороженое
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Отцы и дети:
Отравление метанолом


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



07.08.2017 11:25 Железнодорожники отметили профессиональный праздник
Вести-Тула

Железнодорожники отметили профессиональный праздник

| фото |
В преддверии своего профессионального праздника тульские железнодорожники собрались на торжество во дворце, который еще до недавнего времени назывался в честь их славной профессии. 180 лет назад в стране появилась первая железная дорога, и уже 150 лет она бесперебойно связывает Тулу и Москву.

Не случайно председатель правительства области Юрий Андрианов начал свою поздравительную речь со слов «С нашим праздником вас!». «У нас в стране мало найдётся людей, кто хотя бы раз не пользовался услугами железной дороги. И, как правило, в подавляющем большинстве случаев люди остаются довольны», - сказал Андрианов.

По самому широкому спектру оценок Тульское отделение РЖД сегодня занимает лидирующие позиции в рейтинге. Порядка 6000 человек обеспечивают стабильность железнодорожного транспорта на территории региона и частично соседних субъектов. Экспрессы до столицы - Ласточка и Белгородский – пользуются неизменной популярностью у туляков. Обещают, что в недалеком будущем время поездки до Москвы сократится до одного часа. И не только пассажирские перевозки сегодня среди основных задач стоящих перед РЖД.

Как рассказал заместитель начальника МЖД по Тульскому территориальному управлению Александр Потапенко, «промышленность региона развивается, поэтому без работы железнодорожники не останутся. Мы будем делать всё, чтобы эти производства, предприятия как можно быстрее строились».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.