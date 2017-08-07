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07.08.2017 11:25 Железнодорожники отметили профессиональный праздник Вести-Тула





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Не случайно председатель правительства области Юрий Андрианов начал свою поздравительную речь со слов «С нашим праздником вас!». «У нас в стране мало найдётся людей, кто хотя бы раз не пользовался услугами железной дороги. И, как правило, в подавляющем большинстве случаев люди остаются довольны», - сказал Андрианов.



По самому широкому спектру оценок Тульское отделение РЖД сегодня занимает лидирующие позиции в рейтинге. Порядка 6000 человек обеспечивают стабильность железнодорожного транспорта на территории региона и частично соседних субъектов. Экспрессы до столицы - Ласточка и Белгородский – пользуются неизменной популярностью у туляков. Обещают, что в недалеком будущем время поездки до Москвы сократится до одного часа. И не только пассажирские перевозки сегодня среди основных задач стоящих перед РЖД.



Как рассказал заместитель начальника МЖД по Тульскому территориальному управлению Александр Потапенко, «промышленность региона развивается, поэтому без работы железнодорожники не останутся. Мы будем делать всё, чтобы эти производства, предприятия как можно быстрее строились».



В преддверии своего профессионального праздника тульские железнодорожники собрались на торжество во дворце, который еще до недавнего времени назывался в честь их славной профессии. 180 лет назад в стране появилась первая железная дорога, и уже 150 лет она бесперебойно связывает Тулу и Москву.Не случайно председатель правительства области Юрий Андрианов начал свою поздравительную речь со слов «С нашим праздником вас!». «У нас в стране мало найдётся людей, кто хотя бы раз не пользовался услугами железной дороги. И, как правило, в подавляющем большинстве случаев люди остаются довольны», - сказал Андрианов.По самому широкому спектру оценок Тульское отделение РЖД сегодня занимает лидирующие позиции в рейтинге. Порядка 6000 человек обеспечивают стабильность железнодорожного транспорта на территории региона и частично соседних субъектов. Экспрессы до столицы - Ласточка и Белгородский – пользуются неизменной популярностью у туляков. Обещают, что в недалеком будущем время поездки до Москвы сократится до одного часа. И не только пассажирские перевозки сегодня среди основных задач стоящих перед РЖД.Как рассказал заместитель начальника МЖД по Тульскому территориальному управлению Александр Потапенко, «промышленность региона развивается, поэтому без работы железнодорожники не останутся. Мы будем делать всё, чтобы эти производства, предприятия как можно быстрее строились».







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