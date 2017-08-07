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07.08.2017 10:43 Жители посёлка Коммунаров неделю занимали друг у друга воду Виталий Моторин





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Появление автоцистерны прервало интервью начальника местных коммунальных сетей, поскольку вызвало у жителей куда большие эмоции, чем произносимые чиновником слова. О том, что из строя на водонапорной баше вышел некий насос люди слышали уже много раз. Насос и вправду сломался. Его всю неделю возил в багажнике начальник местных коммунальных сетей. Стоит он около 45 тысяч рублей, но, судя по всему, очень дефицитный.



Как пояснил директор МУП «Сокольнические коммунальные системы» Николай Третьяков, «насоса в Туле у фирмы, которая занимается поставками, нету. Насос пришлось заказывать на насосном заводе в городе Ливны. Такая долгая поставка».



«У нас уже несколько лет никто не ведёт приём – обратиться не к кому, приходится защищаться самим», - рассказала местная жительница Елена.

Всё это время без воды находились четыре улицы, местный детский сад и медпункт. Заведующая последним теперь знает, что на все её нужды необходимо около 50 литров воды в день. Такого количества не бывает и стерильность соблюсти непросто. «Нет документа, подтверждающего, что эту воду можно пить. У детей болят животы», - говорит Екатерина Митрофанова.



В пятницу выяснилось, что насос прибыл. Его тут же установили на место и начальник местных коммунальных сетей пообещал: вода будет к вечеру пятницы.



Окончательный успех коммунарцы не спешат до тех пор, пока не увидят в своих кранах нормальны напор.



«Нагрели воды, помыли детей в тазике, а потом ей же можем помыться сами». Такую историю может рассказать каждый в новомосковском посёлке Коммунаров. Без воды около 500 его жителей сидят уже больше недели. Тазики, банки и ванночки с водой, доставляемой в цистернах, здесь стоят в каждом доме. У каждого дома стоят давно не мытые машины. Бутылочку воды, словно денег до зарплаты, тут занимают до следующего привоза.Появление автоцистерны прервало интервью начальника местных коммунальных сетей, поскольку вызвало у жителей куда большие эмоции, чем произносимые чиновником слова. О том, что из строя на водонапорной баше вышел некий насос люди слышали уже много раз. Насос и вправду сломался. Его всю неделю возил в багажнике начальник местных коммунальных сетей. Стоит он около 45 тысяч рублей, но, судя по всему, очень дефицитный.Как пояснил директор МУП «Сокольнические коммунальные системы» Николай Третьяков, «насоса в Туле у фирмы, которая занимается поставками, нету. Насос пришлось заказывать на насосном заводе в городе Ливны. Такая долгая поставка».«У нас уже несколько лет никто не ведёт приём – обратиться не к кому, приходится защищаться самим», - рассказала местная жительница Елена.Всё это время без воды находились четыре улицы, местный детский сад и медпункт. Заведующая последним теперь знает, что на все её нужды необходимо около 50 литров воды в день. Такого количества не бывает и стерильность соблюсти непросто. «Нет документа, подтверждающего, что эту воду можно пить. У детей болят животы», - говорит Екатерина Митрофанова.В пятницу выяснилось, что насос прибыл. Его тут же установили на место и начальник местных коммунальных сетей пообещал: вода будет к вечеру пятницы.Окончательный успех коммунарцы не спешат до тех пор, пока не увидят в своих кранах нормальны напор.







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