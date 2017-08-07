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07.08.2017 09:36 Благоустройство тульского двора остановилось из-за бесхозного кабеля Анастасия Октябрьская, Алина Фурсенко, Кира Черьевская





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«Детей всегда было много. И в песочнице, и грудные с колясками - все сюда ходили, а сейчас – ничего. Вероятно, будет, но пока не видна перспектива», - говорят жители. А перспектива уперлась в электрический кабель, найденный строителями на глубине 10 сантиметров и неизвестно кому принадлежащий.



Как рассказал инженер компании-подрядчика Евгений Летецкий, «хозяин его в данный момент не обнаружен, электросети говорят – не их, поэтому работы на данный момент приостановлены. Мусор в течение 2-3 дней будет вывезен».



Пока остальные негодуют, куда и когда вывезут обломки качелей, и когда вместо стройплощадки посреди двора образуется детская, у Руфины Евграфовой свои волнения: «Все вот эти колеса, которые не нравятся нашим, я приносила с дворником сама с помойки, сама все красила, семена сажала – все это моими руками сделано». Не гипсовые вазоны, конечно, признается пенсионерка, но труда-то сколько!



Однако районные власти, главная забота которых - разобраться с бесхозным кабелем, уверили, что шины, конечно, в новый ландшафт не впишутся, а вот заботливо посаженным цветам секатор не грозит. То, что жители так внимательно следят за стройкой во дворе – признаются районные власти – это даже хорошо, тем более что в проект обновления двора они могут даже вносить изменения. Впрочем, и в том, что предлагают специалисты, перспективы заманчивые.



«Будет новое детское оборудование с резиновым покрытием, сделаем красивый детский городок, ограждение везде, турники, это будет спортивная площадка», - поясняет жителям начальник главного управления по Советскому территориальному округу Александр Картышев.



Всего по программе в этом году планируют благоустроить 17 мест общего пользования – это скверы, тротуары, клумбы и 163 двора, причем каждый по своему проекту. Будут и особенные, тематические, например, на улице Кутузова.



Как сообщил первый заместитель Главы администрации Тулы Владислав Галкин, «тематический двор будет одному из городов посвящен, здесь будет символика города, какого пусть будет сюрпризом для туляков и гостей. Контрактный срок выполнения по всем дворам – 31 октября текущего года».



Два двора уже приняты, еще на 81 площадке работы - в кипучей стадии. В этом году дворы ремонтируют полностью бесплатно для жителей, в следующем объем финансирования, а значит и работ, по плану уменьшиться не должен, может только увеличиться, если жители готовы будут принять небольшое участие – финансовое или по-хозяйски трудовое.



Двор между 5 и 7 домами по улице Демонстрации был середнячком – да, площадка под уклон, да, цветы в покрашенных шинах, но ничего, бывает и хуже. Две недели назад жители проснулись под гул бульдозеров и обнаружили, что техника выкорчевывает не такие уж и старые лесенки и качели, пилит деревья.«Детей всегда было много. И в песочнице, и грудные с колясками - все сюда ходили, а сейчас – ничего. Вероятно, будет, но пока не видна перспектива», - говорят жители. А перспектива уперлась в электрический кабель, найденный строителями на глубине 10 сантиметров и неизвестно кому принадлежащий.Как рассказал инженер компании-подрядчика Евгений Летецкий, «хозяин его в данный момент не обнаружен, электросети говорят – не их, поэтому работы на данный момент приостановлены. Мусор в течение 2-3 дней будет вывезен».Пока остальные негодуют, куда и когда вывезут обломки качелей, и когда вместо стройплощадки посреди двора образуется детская, у Руфины Евграфовой свои волнения: «Все вот эти колеса, которые не нравятся нашим, я приносила с дворником сама с помойки, сама все красила, семена сажала – все это моими руками сделано». Не гипсовые вазоны, конечно, признается пенсионерка, но труда-то сколько!Однако районные власти, главная забота которых - разобраться с бесхозным кабелем, уверили, что шины, конечно, в новый ландшафт не впишутся, а вот заботливо посаженным цветам секатор не грозит. То, что жители так внимательно следят за стройкой во дворе – признаются районные власти – это даже хорошо, тем более что в проект обновления двора они могут даже вносить изменения. Впрочем, и в том, что предлагают специалисты, перспективы заманчивые.«Будет новое детское оборудование с резиновым покрытием, сделаем красивый детский городок, ограждение везде, турники, это будет спортивная площадка», - поясняет жителям начальник главного управления по Советскому территориальному округу Александр Картышев.Всего по программе в этом году планируют благоустроить 17 мест общего пользования – это скверы, тротуары, клумбы и 163 двора, причем каждый по своему проекту. Будут и особенные, тематические, например, на улице Кутузова.Как сообщил первый заместитель Главы администрации Тулы Владислав Галкин, «тематический двор будет одному из городов посвящен, здесь будет символика города, какого пусть будет сюрпризом для туляков и гостей. Контрактный срок выполнения по всем дворам – 31 октября текущего года».Два двора уже приняты, еще на 81 площадке работы - в кипучей стадии. В этом году дворы ремонтируют полностью бесплатно для жителей, в следующем объем финансирования, а значит и работ, по плану уменьшиться не должен, может только увеличиться, если жители готовы будут принять небольшое участие – финансовое или по-хозяйски трудовое.







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