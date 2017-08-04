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НОВОСТИ | Общество



04.08.2017 18:48 Гостям музея «Куликово поле» впервые покажут археологические клады
Елена Панова

Этим находкам еще предстоит пройти долгий путь от изучения до описания

| фото |
Грунтовый слой археологи снимают максимально аккуратно. Раскоп делают геометрически правильными квадратами четыре на четыре метра, чтобы не пропустить и не повредить артефакты. Всего две недели назад здесь было ровное поле, а теперь можно смело утверждать - именно на этом месте стояла усадьба ремесленника, скорее всего кузнеца.

Заместитель директора по науке Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Андрей Наумов рассказал: «Мы нашли здесь клад - связку из трех серпов. Это уникальная вещь, потому что обычно находим обломки».

Пара нательных крестов, обломки зеркала, целая груда керамических осколков – находки очередной экспедиции. Подарком нумизмату называют археологи вот эту серебряную монету. Надписи на монгольском, но сделана она в Рязани. Местные князья чеканили деньги, подражая Золотой Орде. «Думаю, что подтвердится, что это подражание дирхему подражание хана Джанибека», - говорит сотрудник отдела фондов Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Татьяна Наумова.

Этим находкам еще предстоит пройти долгий путь от изучения до описания, прежде чем они займут место в экспозиции музея. Шесть археологических кладов впервые извлекли из запасников и представили на новой выставке в филиале на Монастырщине.

На Куликовом поле к истории можно прикоснуться в прямом смысле. Открываю крышку, здесь – настоящий денежный клад. Монеты были в обращении в Боспорском государстве, а нашли их у нас.

На языке археологов кладами называют не сокровища, а серию однотипных предметов, обнаруженных в одном месте. Железные топоры – клад ремесленника, ювелирные украшения – женский, монеты – купеческий. По идее авторов выставки, экспонаты включены в макеты поселений. Приблизительно так жили люди в окрестностях Куликова поля до нашествия Золотой Орды.

По словам заведующего отделом археологических исследований Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Алексея Воронцова, «мы решили на примере людей, живших на реке Дон, и на примере истории, в которой Дон был замешан, можно рассказать всю историю нашей России».

Главное действующее лицо экспозиции – река Дон, которая была участником не только мирной жизни людей в древние времена, но и сыграла важную стратегическую роль в Куликовской битве - переломного в истории сражения.













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