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04.08.2017 18:25 Тульские студенты организовали в «Орлёнке» смену для юных журналистов Вести-Тула





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Всего в «Медиазоне» примут участие 150 подростков. А организаторами смены выступили тульские студенты - члены педагогического отряда «Мёд». Вот уже на протяжении пяти лет «медовые» бойцы организуют различные тематические смены в «Орлёнке».



Как рассказала командир смены Диана Ахунджанова, «также у нас будет направление экологии, которое будет посвящено Году экологии. Команды формировались по цвету, у каждого ребёнка будет свой галстук, также раздатка, брендовая продукция в соответствии с их цветом. Вожатые в течение года проходят школу вожатых педагогического отряда «Мёд» и те, кто прошёл отбор хорошо, едут в смену».



6 августа в детском лагере «Орлёнок» в Краснодарском крае впервые стартует профильная смена «Медиазона», где будут работать различные интерактивные площадки. Ребята смогут попробовать себя в различных сферах журналистики: телевидение, радио, фотожурналистика, печатные издания. В конце заезда дети получат сертификаты, а самые активные - приглашения в педагогический отряд «Нектарин».Всего в «Медиазоне» примут участие 150 подростков. А организаторами смены выступили тульские студенты - члены педагогического отряда «Мёд». Вот уже на протяжении пяти лет «медовые» бойцы организуют различные тематические смены в «Орлёнке».Как рассказала командир смены Диана Ахунджанова, «также у нас будет направление экологии, которое будет посвящено Году экологии. Команды формировались по цвету, у каждого ребёнка будет свой галстук, также раздатка, брендовая продукция в соответствии с их цветом. Вожатые в течение года проходят школу вожатых педагогического отряда «Мёд» и те, кто прошёл отбор хорошо, едут в смену».





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