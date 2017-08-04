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НОВОСТИ | Общество



04.08.2017 18:03 Туляки могут бесплатно пользоваться Wi-Fi по проекту устранения цифрового неравенства
Вести-Тула

Туляки могут теперь бесплатно пользоваться Wi-Fi интернетом в точках доступа

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С 1 августа 2017 года отменена плата за пользование высокоскоростным интернетом на Wi-Fi точках доступа, построенных по проекту устранения цифрового неравенства в сельских населенных пунктах. С такой инициативой выступил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский на встрече с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Таким образом, теперь жители сельской местности Тульской области могут абсолютно бесплатно пользоваться интернетом в точках доступа (Wi-Fi), которые построены и продолжают строиться в рамках оказания универсальных услуг связи в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах (с населением от 250 до 500 человек). Ранее действовал тариф в размере 45 рублей в месяц.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский:
«Ростелеком» с 2014 года является единым оператором универсальных услуг связи на территории страны и успешно реализует проект устранения цифрового неравенства. Мы накопили опыт, собрали и проанализировали обратную связь от администраций, от простых пользователей и пришли к выводу, что можно обнулить тарифы в точках Wi-Fi, построенных по проекту. Мы видим, что в малых населенных пунктах, особенно удаленных, есть ограничения по точкам приема платежей – там, как правило, нет банковских или почтовых отделений, банкоматов или терминалов. Поэтому мы идем навстречу пользователям и делаем интернет на высокой скорости в точках Wi-Fi на селе бесплатным».

Возможность выхода во всемирную паутину в точках доступа проекта пользуется высоким спросом жителей села. За полтора года работы точек состоялось 6,2 млн интернет-сессий, а общий трафик превысил 727 Тб. Причем, количество сессий и трафик растут очень высокими темпами. Скорость передачи данных в точках доступа – не менее 10 Мбит/с.

В настоящее время план-график строительно-монтажных работ проекта устранения цифрового неравенства выполняется на 100%. На 30 июля 2017 года введено в эксплуатацию 4 690 точек доступа или 34% от общего плана (всего до конца 2019 года должны быть построены почти 14 тыс. точек). Проложено 35 тысяч километров волоконно-оптических линий связи, в настоящее время ведутся работы еще по 15 тыс. километров ВОЛС.

К реализации проекта привлечено более 240 российских предприятий, общая численность задействованного персонала превышает 9 тыс. человек. Все оборудование, кабель и другие материалы, используемые на проекте, исключительно российского производства.

На территории Тульской области в рамках государственной программы по устранению цифрового неравенства «Ростелеком» обеспечит высокоскоростным доступом в интернет 224 населенных пункта. Проект реализуется при поддержке правительства Тульской области. Строительство осуществляется в несколько этапов. На сегодня введена в эксплуатацию 141 точка УЦН, проложено 565 км волоконно-оптических линий передачи данных.
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