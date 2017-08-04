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|04.08.2017 17:15 Глава администрации Тулы пригласил на чай успешных школьников
|Вести-Тула
Юные туляки сегодня встретились с главой администрации Тулы за чашкой чая. А началось утро у десятка успешных школьников города с экскурсии по «белому дому», где они в подробностях узнали, как работает госаппарат и пообщались с его сотрудниками. К встрече с руководством города ребята подготовились серьезно и обсудили немало вопросов за чаепитием в кабинете Евгения Авилова.
«Хотелось бы, чтобы по окончании обучения вы помогали город строить, развивать, создавали бы здесь семьи, чтобы ваши дети могли заниматься этим же», - сказал Авилов школьникам.
В дружеской, непринужденной обстановке ребята рассказали свои истории успеха, поделились планами на будущее и внесли свои предложения по развитию оружейной столицы. Лингвистические лагеря, биологические лаборатории и соревнования по киберспорту - ребята полны новых, оригинальных идей и с энтузиазмом ждут их реализации.
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