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04.08.2017 17:15 Глава администрации Тулы пригласил на чай успешных школьников Вести-Тула





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«Хотелось бы, чтобы по окончании обучения вы помогали город строить, развивать, создавали бы здесь семьи, чтобы ваши дети могли заниматься этим же», - сказал Авилов школьникам.



В дружеской, непринужденной обстановке ребята рассказали свои истории успеха, поделились планами на будущее и внесли свои предложения по развитию оружейной столицы. Лингвистические лагеря, биологические лаборатории и соревнования по киберспорту - ребята полны новых, оригинальных идей и с энтузиазмом ждут их реализации.



Юные туляки сегодня встретились с главой администрации Тулы за чашкой чая. А началось утро у десятка успешных школьников города с экскурсии по «белому дому», где они в подробностях узнали, как работает госаппарат и пообщались с его сотрудниками. К встрече с руководством города ребята подготовились серьезно и обсудили немало вопросов за чаепитием в кабинете Евгения Авилова.«Хотелось бы, чтобы по окончании обучения вы помогали город строить, развивать, создавали бы здесь семьи, чтобы ваши дети могли заниматься этим же», - сказал Авилов школьникам.В дружеской, непринужденной обстановке ребята рассказали свои истории успеха, поделились планами на будущее и внесли свои предложения по развитию оружейной столицы. Лингвистические лагеря, биологические лаборатории и соревнования по киберспорту - ребята полны новых, оригинальных идей и с энтузиазмом ждут их реализации.





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