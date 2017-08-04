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04.08.2017 16:15 Благодаря акции «Белый цветок» юному туляку купили современную коляску Вести-Тула





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Благотворительная акция позволила помочь в лечении и реабилитации более 10 детей-инвалидов. К сожалению, необходимые денежные суммы - неподъемная ноша для их родителей. Так, сегодня Ване подарили современную мобильную коляску, которая стоит порядка 70 тысяч рублей.



Как рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области Наталия Зыкова, «обратиться за помощью в рамках акции «Белый цветок» могу родители, детям которых нужна помощь, но которую невозможно оказать за счёт бюджетных средств. Стать благотворителем может любой, перечислив средства на счёт фонда «Тульские кремль». Можно непосредственно взять под патронаж ребёнка».



Полтора миллиона рублей для детей в этом году собрали участники благотворительной акции «Белый цветок», которая проводится в регионе всего второй год. Что важно, среди них и школьники, которые нашли средства, продавая на ярмарке свои поделки.Благотворительная акция позволила помочь в лечении и реабилитации более 10 детей-инвалидов. К сожалению, необходимые денежные суммы - неподъемная ноша для их родителей. Так, сегодня Ване подарили современную мобильную коляску, которая стоит порядка 70 тысяч рублей.Как рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области Наталия Зыкова, «обратиться за помощью в рамках акции «Белый цветок» могу родители, детям которых нужна помощь, но которую невозможно оказать за счёт бюджетных средств. Стать благотворителем может любой, перечислив средства на счёт фонда «Тульские кремль». Можно непосредственно взять под патронаж ребёнка».







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