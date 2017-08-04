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04.08.2017 14:32 Гости Дома Крафта увидят печные изразцы, найденные археологами Вести-Тула





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Это в 19 веке они «проиграли» в конкурентной борьбе витебским, могилёвским и калужским коллегам, а на протяжении почти трёх столетий вполне успешно соперничали. Представленные в экспозиции образцы и сегодня радуют взгляд. Посетители смогут попробовать сами сложить изразцовый фриз, а с помощью специально созданного для выставки генеалогического древа выяснить, являются ли они потомками тульских гончаров.



На немецком «кафля» - печной изразец. Специально для выставки, открывающейся сегодня в 17 часов в Доме Крафта, собрана настоящая изразцовая печь из Майсена - одного из известнейших исторических центров фарфорового и керамического производства. Как выяснилось благодаря археологическим раскопкам, и тульские мастера 17-19 веков были не лыком шиты.Это в 19 веке они «проиграли» в конкурентной борьбе витебским, могилёвским и калужским коллегам, а на протяжении почти трёх столетий вполне успешно соперничали. Представленные в экспозиции образцы и сегодня радуют взгляд. Посетители смогут попробовать сами сложить изразцовый фриз, а с помощью специально созданного для выставки генеалогического древа выяснить, являются ли они потомками тульских гончаров.

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