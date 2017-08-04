НОВОСТИ | Общество







04.08.2017 13:14 В Центральном парке Тулы организовали велоремонт и установили экобокс Вести-Тула





| фото |



Подумали и о безопасности туляков. На территории появился так называемый экобокс, куда все желающие могут сдать отслужившие свой век батарейки, лампочки и градусники. По словам специалиста по связям с общественностью Варвары Труновой, «утилизацией отходов будет заниматься специальная организация, которая будет приезжать из Москвы, забирать отходы и утилизировать их».



Выделенная специально для велосипедистов дорожка привлекла в Центральный парк Тулы, входящий в двадцатку лучших в стране, множество любителей прокатиться с ветерком. С учетом этого теперь организовали велоремонт. Как рассказал мастер Василий Пилипенко, «самое элементарное из того, что можно получить – подкачка колёс. Всего две минуты – и вы на колёсах».Подумали и о безопасности туляков. На территории появился так называемый экобокс, куда все желающие могут сдать отслужившие свой век батарейки, лампочки и градусники. По словам специалиста по связям с общественностью Варвары Труновой, «утилизацией отходов будет заниматься специальная организация, которая будет приезжать из Москвы, забирать отходы и утилизировать их».





Читать @gtrktula

















