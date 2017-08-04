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04.08.2017 13:01 Тульская организация получила президентский грант на природотерапию Вести-Тула





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Особый интерес у экспертов вызвала организация «Экогород новый мир» получившая более четырёх с половиной миллионов рублей на реализацию проекта. Как рассказала руководитель проектов Анна Вититина, «деньги пойдут на создание природотерапии. Во всём мире практикуется создание ландшафтных парков. Мы затрагиваем не просто растения, а чувства, звуки».



«Экогород» уже с 2015-ого года работает при поддержке ресурсного центра в сфере национальных отношений и основная задача на сегодня - сотрудничество с другими регионами и даже странами. По словам директора тульского ресурсного центра в сфере национальных отношений Светланы Комиссаровой, «у нас большие планы. Мы будем развивать межрегиональное сотрудничество, проводить фестивали национальных культур, рассказывать о русской национальной культуре. Планируем тренинги, семинары».



В Тульской области скоро появится настоящий «Лес межнационального единства». Так называется проект туляков, получивший один из самых больших президентских грантов в этом году. В конкурсе на их получение участвовали шесть с половиной тысяч организаций. Из них 970 победили, в их числе пять из Тульской области.Особый интерес у экспертов вызвала организация «Экогород новый мир» получившая более четырёх с половиной миллионов рублей на реализацию проекта. Как рассказала руководитель проектов Анна Вититина, «деньги пойдут на создание природотерапии. Во всём мире практикуется создание ландшафтных парков. Мы затрагиваем не просто растения, а чувства, звуки».«Экогород» уже с 2015-ого года работает при поддержке ресурсного центра в сфере национальных отношений и основная задача на сегодня - сотрудничество с другими регионами и даже странами. По словам директора тульского ресурсного центра в сфере национальных отношений Светланы Комиссаровой, «у нас большие планы. Мы будем развивать межрегиональное сотрудничество, проводить фестивали национальных культур, рассказывать о русской национальной культуре. Планируем тренинги, семинары».







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