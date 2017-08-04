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НОВОСТИ | Общество



04.08.2017 12:14 Фотограф Валерий Куприков представил тулякам часть своей коллекции постеров
Вести-Тула

Фотограф Валерий Куприков представил тулякам часть своей коллекции постеров

| фото |
Мерлин Монро, «Битлз» и Тарковский. Объединить кумиров разных стран и поколений удалось известному тульскому фотографу Валерию Куприкову. В Выставочном зале открылась его выставка самой большой коллекции постеров в стране. Более 12 тысяч экземпляров, из них 126 будут удивлять туляков в экспозиции. Каждая работа поистине уникальна в своем оформлении.

Как рассказал фотограф, галерист, коллекционер Валерий Куприков, «люди могут посмотреть, каким образом можно оформить интерьер посредством постеров. Постер – уникальная вещь сама по себе. Это не живопись, не фотография, а это элемент интерьера. Я считаю, что это одно из многочисленного списка, что может облагораживать жизнь человека и делать её более интересной».
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