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04.08.2017 11:54 В Ясногорске начали сносить аварийный дом, забыв про безопасность Полина Ермолаева





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Это могло закончиться очень плохо, возмущаются местные жители. Они не раз видели в темное время суток там отсветы разведенного огня и мальчишек, забегающих под хлипкие козырьки. Ломать надо было давно, но никто не ожидал, что начнется этот процесс внезапно и буквально без всякой подготовки.



Хлипкая ленточка в качестве ограждения, действительно, единственное, что отделяет территорию, где проходят серьезные по масштабу работы от соседних жилых домов и детского сада. Но справедливости ради заметим, что тяжелая техника пока бездействует и на площадке тишина.



Как сообщила заместитель главы администрации Ясногорского района Ольга Зименкова, «подрядчику были даны настоятельные рекомендации и получены гарантии, что все работы будут проводиться при соблюдении строительных норм».



Договор с подрядчиком был заключен 19 июля, и в течение месяца он обязался снести здание. Но, судя по тому, как были выполнены обязательства по организации безопасной работы – обещанного и в данном случае придётся подождать.



Дом номер 10 по улице Ленина в Ясногорске был признан аварийным и попал под программу переселения по 185 федеральному закону. Жителей в конце прошлого года отправили по новым адресам и строение опустело. Демонтаж начался полторы-две недели назад. Судя по всему, процесс затянется надолго.Это могло закончиться очень плохо, возмущаются местные жители. Они не раз видели в темное время суток там отсветы разведенного огня и мальчишек, забегающих под хлипкие козырьки. Ломать надо было давно, но никто не ожидал, что начнется этот процесс внезапно и буквально без всякой подготовки.Хлипкая ленточка в качестве ограждения, действительно, единственное, что отделяет территорию, где проходят серьезные по масштабу работы от соседних жилых домов и детского сада. Но справедливости ради заметим, что тяжелая техника пока бездействует и на площадке тишина.Как сообщила заместитель главы администрации Ясногорского района Ольга Зименкова, «подрядчику были даны настоятельные рекомендации и получены гарантии, что все работы будут проводиться при соблюдении строительных норм».Договор с подрядчиком был заключен 19 июля, и в течение месяца он обязался снести здание. Но, судя по тому, как были выполнены обязательства по организации безопасной работы – обещанного и в данном случае придётся подождать.







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