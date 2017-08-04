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НОВОСТИ | Общество



04.08.2017 11:26 Передвижную почту в Поречье прозвали «дурдом на колёсах»
Виталий Моторин

Передвижную почту в Поречье прозвали «дурдом на колёсах»

| фото |
Пореченское отделение почты, по словам местных жителей, закрыто уже с марта месяца, закрыто надежно так, основательно - это понятно по замку на дверях, по неработающему выключателю и валяющемуся здесь же ящику для корреспонденции.

Работающее до 15 часов отделение с его очередями, духотой и всем тем, с чем у нас еще ассоциируется почта, пореченским пенсионерам теперь кажется раем земным по сравнению с этим. Почта передвижная приезжает в поселок, где живут около 700 человек по средам и пятницам, и уже получила у местных прозвище «дурдом на колесах».

«Пенсий всем не хватает – денег мало привозят», - жалуется жительница посёлка Поречье Светлана Цис. Вот так сами, роясь в кипе бумаг, жители добывают себе квитанции, чтобы заплатить за коммуналку.

Но лучше уж, говорят, так, ведь попытка поговорить с человеком в фургоне частенько заканчивается скандалом.

В этой же очереди стоит и бывший местный почтальон. Ее увольнение стало личной бедой для всех пореченцев, ведь последние грани здравого смысла ситуация с местной почтой потеряла именно после него. На вопрос «Почему ушла?» Галина называет сумму своей зарплаты: «Шесть тысяч не выходит, пять-четыре с половиной».

Другой театр абсурда на почте уже в Петелино. Здесь Юрий Зотов уже не первый месяц пытается получить выписанный им журнал «Здоровье». Безуспешно.

С просьбой прокомментировать все это мы обратились на главпочтамт, но от комментариев на камеру там отказались, прислав в редакцию письмо. Спасибо хоть, что не по Почте России, а по электронке. Меры принимаются, говорится в письме, комментировать отрицательные поводы не будем - добавляется в телефонном разговоре.

Вывеска на пореченском отделении связи рекламирует даже загадочную киберпочту. Судя по названию, что-то очень высокотехнологичное, но что это, местные пенсионеры не знают. Тут бы, говорят, обычной дождаться, бог с ней, с кибер.













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