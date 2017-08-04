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НОВОСТИ | Общество



04.08.2017 10:55 В городе Щёкино канализационные стоки затопили частный сектор
Кира Черьевская

В таком состоянии пять улиц

| фото |
Течёт ручей, бежит ручей… И всё бы ничего, если бы это не были канализационные стоки и всевозможные химикаты, которые затопили не только дорогу, но и единственную детскую площадку. Местные жители, чьи дома здесь уже более полувека, последние два года плотно изучают канализационную систему. Жизнь заставила.

«Около железнодорожного вокзала открыли мойку, которую подключили к брошенной канализации от бывшего завода ЖБИ. И вот результат – вся канализация идёт поверху к нам. Запах, мошкара», - рассказала местная жительница Надежда Пащенко.

В таком состоянии пять улиц. По Железнодорожному проезду не пройти. Вот так люди пробирались на встречу с нами. А по этой дороге, которую, к слову, администрация считает бесхозной и ремонтировать отказывается, помимо того, что течёт ручей, пустили грузовой транспорт. Вот такой здесь путь теперь к храму, школе и новой щёкинской достопримечательности.

Год назад на железнодорожном вокзале открылся яснополянский музей, который подразумевает посещение его туристами и какой-то культурный отдых. Но вряд ли это место будет привлекательным. Наоборот, уже сейчас зловонный запах, доносящийся с той стороны дороги, просто отпугивает отсюда посетителей.

Год назад после визита тульских «Вестей» люк здесь прочистили, и два месяца ручья не было. Администрация уверяет, что заставила подключиться к решению проблемы и владельцев автомойки.

Председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительству и дорожно-транспортному хозяйству администрации МО «Щёкинский район» Дмитрий Субботин рассказал, что «автомойка в прошлом году перекладывала участок коллектора за свой счёт – проблема была снята, почти год ничего не было. Труба протяженностью 350 метров находится под дорогой. Возможно, обрушение трубы или сильный засор. Мы нашли организацию, которая попробует прочистить трубу под дорогой. В ближайшее время работы будут проведены».

Ближайшее время – это конец августа. То есть ещё месяц люди должны жить в антисанитарии. В жару тут дышать невозможно, когда дожди – потоки ручья увеличиваются и затапливают огороды. Такой урожай уже никому не нужен.

Терпение щёкинцев на исходе. Они писали даже в приёмную президента, откуда их перенаправили обратно в местную администрацию решать вопрос. А воз и ныне там. Правда, выяснилось, что этот участок земли в Щёкине вообще бесхозный, его только сейчас переводят в муниципальную собственность.
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