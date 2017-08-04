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04.08.2017 10:29 Благодаря инвесторам на селе в Тульской области появилась работа
Татьяна Смирнова

Чтобы запустить птицефабрику вновь, потребовалось 170 миллионов рублей

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Сейчас это не просто поле, а уже полноценная инвестиционная площадка. Со дня на день начнется подготовка места к строительству. Практически под боком с Советской ГРЭС возведут современный тепличный комплекс. «Более 26 миллиардов рублей вложений, земли 100 гектаров. Будем сажать овощи, зелень, салат, сладкий перец», - рассказал заместитель руководителя проекта по строительству агрохолдинга Хикматилла Каримов. Реализация проекта даст более 1300 рабочих мест. Первые вакансии откроются уже в 2018 году.

Заокская птицефабрика ведет свою историю с середины прошлого века. Долгое время предприятие успешно справлялось со своей основной задачей - обеспечивало яйцом и мясом сначала жителей Советского Союза, а потом и России. Но не все было так гладко. С начавшимися в нулевых проблемами здесь не справились, и в 2013-м предприятие закрылось.

Чтобы запустить птицефабрику вновь, потребовалось 170 миллионов рублей. Вторую жизнь предприятию дал инвестор. Всего за год удалось увеличить объем производства вдвое - до 500 тысяч яиц в сутки. Сейчас идет подготовка к реализации соглашения, подписанного на Петербургском экономическом форуме. На территории птицефабрики будет построен современный завод по глубокой переработке яйца, который будет выпускать сухие и жидкие продукты.

По словам технического директора птицефабрики Владимира Данилова, «завод позволит организовать дополнительно около 50 рабочих мест. Оборудование будет современное, высоко автоматизированное».

С инвестором повезло и Куркинскому району. Здесь в 2008 году на базе бывшего молокозавода открылась кондитерская фабрика, превратив небольшой тульский поселок в центр вафельного и зефирно-пастильного производства. Теперь в округе - аромат шоколада и пастилы, у местных жителей - стабильная работа, а упаковки с вкусной продукцией и надписью «Сделано в Тульской области» продаются далеко за пределами страны.

Китай, Индия, Монголия, Иран, Израиль - география поставок обширна, равно как и ассортимент. Более 300 наименований изделий. Сейчас кондитерская фабрика входит в тройку лидеров России по вафельному производству и занимает первое место в стране по выпуску изделий под собственными торговыми марками федеральных сетей. В год здесь выпускают более 12 тысяч тонн всей продукции. Но вскоре эта цифра увеличится вдвое. А к 350 рабочим местам прибавится еще две сотни. Площадку под новое производство уже начали подготавливать.

«Наша фирма вложит более 600 миллионов долларов в производство. Завершение проекта – в 2020 году. Будет увеличен объем продукции, расширен ассортимент, создано 200-220 рабочих мест», - рассказал директор тульского филиала кондитерской фабрики Валерий Жилов.

Миллиарды вложений, а главное - сотни рабочих мест в тех районах, где жители так нуждаются в трудовой занятости. Взаимовыгодное сотрудничество инвесторов и Тульского региона складывается как нельзя лучше.













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