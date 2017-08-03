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НОВОСТИ | Общество



03.08.2017 18:40 Налог на жильё значительно увеличится
Вести-Тула

Налог на жильё значительно увеличится

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Налог на среднестатистическую трехкомнатную квартиру с этого года будет расти. В налоговой службе рассчитали эффект от применения нового закона, который при начислении налога на имущество физических лиц вместо инвентаризационной стоимости жилья, как было раньше, учитывает кадастровую.

Если налог на двухкомнатную квартиру площадью 43 квадратных метра за 2015 год составлял 190 рублей, то за 2016, который оплачивать нужно будет в этом, налог составит уже 360 рублей. Более того, в последующие годы эта сумма возрастет примерно до одной тысячи рублей.

«Это более правильная стоимость, чем инвентаризационная, - считает заместитель руководителя УФНС России по Тульской области Александр Белишев. – В большинстве случаев у квартир инвентаризационная стоимость по 100-200 тысяч. В первую очередь тяжесть налогообложения почувствуют те, кто не платил вообще. Это те, кто приобретал квартиры, построенные после 1 января 2013 года».

От новой системы могут выиграть, в теории, владельцы частного жилья площадью около 50 квадратных метров, поясняют в ведомстве. Так же налоговики напоминают, что льготы никто не отменял, а если вы не согласны с кадастровой стоимостью имущества, ее можно оспорить.

По словам министра имущественных и земельных отношений Тульской области Михаила Пантелеева, «документы можно направить на проверку в министерство. Мы сделаем соответствующие выводы и результат сообщим заявителю – требует ли корректировки кадастровая стоимость участка или нет».
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