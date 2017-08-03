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03.08.2017 17:10 Более 1,7 млн фильмов и сериалов заказали пользователи «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» во втором квартале 2017 года Вести-Тула





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Одно из преимуществ сервиса «Видеопрокат» в том, что по цене одного билета в кинозал контент может посмотреть вся семья, и не по одному разу. Есть возможность взять фильм или сезон сериала в аренду (неограниченное количество просмотров в течение 48 часов) или приобрести в постоянное пользование.



ТОП-5 самых популярных фильмов по количеству просмотров в «Видеопрокате» во втором квартале 2017 года:



Зарубежного производства:

1. Босс-молокосос

2. Моана

3. Зверопой

4. 2+1

5. Тролли



Российского производства:

1. Защитники

2. Притяжение

3. Три богатыря и Морской царь

4. Гуляй, Вася!

5. Кухня. Последняя битва



«Ростелеком» стремится к тому, чтобы новое лучшее мировое и российское кино в самые короткие сроки стало доступно зрителям «Интерактивного ТВ». Нередко премьеры появляются в нашем сервисе уже через две недели после старта проката в кинотеатрах. Рейтинг по количеству просмотров фильмов в «Видеопрокате» во втором квартале 2017 года еще раз показывает, что повышенным спросом пользуется кино для просмотра с детьми. Наша команда с особым вниманием и удовольствием занимаемся подбором контента для юной аудитории, что, как мы видим, нравится и детям, и родителям», – отметил директор по контентной политике ПАО «Ростелеком» Андрей Голованов.



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«Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. Всего транслируется более 200 телеканалов цифрового качества, в том числе до 60 – в HD-формате. Услуга «Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, воспользоваться перемоткой, вернуться к началу программы. Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру 3 тыс. художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, концертов, познавательных и образовательных программ, в том числе в форматах HD и 3D.



Бесплатный сервис «Мультискрин» позволяет объединить в единое пространство для просмотра ТВ- и видеоконтента до 5 различных экранов (телевизоры, ОТТ-приставка «Интерактивное ТВ 2.0», компьютеры и ноутбуки, смартфоны и планшеты, Smart TV).



Сервис «Караоке» поможет организовать концертную площадку прямо у себя дома для исполнения 2 000 самых популярных песен. Услуга «Родительский контроль» обеспечивает ограничение просмотра для ребенка в зависимости от его возраста. В «Интерактивном ТВ» предусмотрена интеграция с социальными сетями, которая позволяет одним нажатием кнопки оценить понравившийся фильм или телепрограмму, а также поделиться с друзьями своими впечатлениями о просмотре.



Подробнее об услуге «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» и дополнительных сервисах можно узнать на сайте: itv.rt.ru



«Ростелеком» фиксирует рост популярности сервиса «Видеопрокат» (видео-по-запросу) услуги «Интерактивное ТВ». Во втором квартале 2017 года абоненты компании заказали для просмотра 1 716 тыс. фильмов и сериалов разных жанров и лет, что на 21% больше чем в аналогичном периоде прошлого года.Одно из преимуществ сервиса «Видеопрокат» в том, что по цене одного билета в кинозал контент может посмотреть вся семья, и не по одному разу. Есть возможность взять фильм или сезон сериала в аренду (неограниченное количество просмотров в течение 48 часов) или приобрести в постоянное пользование.ТОП-5 самых популярных фильмов по количеству просмотров в «Видеопрокате» во втором квартале 2017 года:Зарубежного производства:1. Босс-молокосос2. Моана3. Зверопой4. 2+15. ТроллиРоссийского производства:1. Защитники2. Притяжение3. Три богатыря и Морской царь4. Гуляй, Вася!5. Кухня. Последняя битва«Ростелеком» стремится к тому, чтобы новое лучшее мировое и российское кино в самые короткие сроки стало доступно зрителям «Интерактивного ТВ». Нередко премьеры появляются в нашем сервисе уже через две недели после старта проката в кинотеатрах. Рейтинг по количеству просмотров фильмов в «Видеопрокате» во втором квартале 2017 года еще раз показывает, что повышенным спросом пользуется кино для просмотра с детьми. Наша команда с особым вниманием и удовольствием занимаемся подбором контента для юной аудитории, что, как мы видим, нравится и детям, и родителям», – отметил директор по контентной политике ПАО «Ростелеком» Андрей Голованов.* * *«Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. Всего транслируется более 200 телеканалов цифрового качества, в том числе до 60 – в HD-формате. Услуга «Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, воспользоваться перемоткой, вернуться к началу программы. Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру 3 тыс. художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, концертов, познавательных и образовательных программ, в том числе в форматах HD и 3D.Бесплатный сервис «Мультискрин» позволяет объединить в единое пространство для просмотра ТВ- и видеоконтента до 5 различных экранов (телевизоры, ОТТ-приставка «Интерактивное ТВ 2.0», компьютеры и ноутбуки, смартфоны и планшеты, Smart TV).Сервис «Караоке» поможет организовать концертную площадку прямо у себя дома для исполнения 2 000 самых популярных песен. Услуга «Родительский контроль» обеспечивает ограничение просмотра для ребенка в зависимости от его возраста. В «Интерактивном ТВ» предусмотрена интеграция с социальными сетями, которая позволяет одним нажатием кнопки оценить понравившийся фильм или телепрограмму, а также поделиться с друзьями своими впечатлениями о просмотре.Подробнее об услуге «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» и дополнительных сервисах можно узнать на сайте: itv.rt.ru

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