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Одно из преимуществ сервиса «Видеопрокат» в том, что по цене одного билета в кинозал контент может посмотреть вся семья, и не по одному разу. Есть возможность взять фильм или сезон сериала в аренду (неограниченное количество просмотров в течение 48 часов) или приобрести в постоянное пользование.
ТОП-5 самых популярных фильмов по количеству просмотров в «Видеопрокате» во втором квартале 2017 года:
Зарубежного производства:
1. Босс-молокосос
2. Моана
3. Зверопой
4. 2+1
5. Тролли
Российского производства:
1. Защитники
2. Притяжение
3. Три богатыря и Морской царь
4. Гуляй, Вася!
5. Кухня. Последняя битва
«Ростелеком» стремится к тому, чтобы новое лучшее мировое и российское кино в самые короткие сроки стало доступно зрителям «Интерактивного ТВ». Нередко премьеры появляются в нашем сервисе уже через две недели после старта проката в кинотеатрах. Рейтинг по количеству просмотров фильмов в «Видеопрокате» во втором квартале 2017 года еще раз показывает, что повышенным спросом пользуется кино для просмотра с детьми. Наша команда с особым вниманием и удовольствием занимаемся подбором контента для юной аудитории, что, как мы видим, нравится и детям, и родителям», – отметил директор по контентной политике ПАО «Ростелеком» Андрей Голованов.
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«Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. Всего транслируется более 200 телеканалов цифрового качества, в том числе до 60 – в HD-формате. Услуга «Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, воспользоваться перемоткой, вернуться к началу программы. Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру 3 тыс. художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, концертов, познавательных и образовательных программ, в том числе в форматах HD и 3D.
Бесплатный сервис «Мультискрин» позволяет объединить в единое пространство для просмотра ТВ- и видеоконтента до 5 различных экранов (телевизоры, ОТТ-приставка «Интерактивное ТВ 2.0», компьютеры и ноутбуки, смартфоны и планшеты, Smart TV).
Сервис «Караоке» поможет организовать концертную площадку прямо у себя дома для исполнения 2 000 самых популярных песен. Услуга «Родительский контроль» обеспечивает ограничение просмотра для ребенка в зависимости от его возраста. В «Интерактивном ТВ» предусмотрена интеграция с социальными сетями, которая позволяет одним нажатием кнопки оценить понравившийся фильм или телепрограмму, а также поделиться с друзьями своими впечатлениями о просмотре.
Подробнее об услуге «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» и дополнительных сервисах можно узнать на сайте: itv.rt.ru
Читать @gtrktula
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