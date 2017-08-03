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03.08.2017 16:28 Детский омбудсмен просит сообщать о некачественных школьных товарах Вести-Тула





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Выбор в торговых точках огромен, но порой не всегда этот товар качественный или соответствует всем требованием. Если вас как родителей что-то смущает, либо продавец отказывается предоставить сертификаты соответствия, обращайтесь по телефону горячей линии уполномоченного по правам ребёнка в Тульской области 8-800-350-12-84.



В Тульской области стартовала акция «Скоро в школу!». Её цель - привлечь внимание родителей, профессионального сообщества к проблеме выбора детских товаров. Особенно это актуально сейчас, когда многие готовятся к новому учебному году: закупают канцтовары, портфели, форму и многие другие принадлежности.Выбор в торговых точках огромен, но порой не всегда этот товар качественный или соответствует всем требованием. Если вас как родителей что-то смущает, либо продавец отказывается предоставить сертификаты соответствия, обращайтесь по телефону горячей линии уполномоченного по правам ребёнка в Тульской области 8-800-350-12-84.

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