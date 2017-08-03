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03.08.2017 15:58 По просьбе туляков на Дворце молодёжи восстановили советский горельеф Вести-Тула





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Как рассказал генеральный директор ООО «Тулареставрация» Вячеслав Ермолов, «были очень интересные сложности. Монтажники – самые сильные в Центральной России. Эти люди монтировали с вертолёта шпиль на кремле, они работали в Палестине в Культурном центре РФ, делали весь лепной декор колокольни. Мы справились с задачей сделать быстро и качественно».



В Министерстве молодежной политики сегодня так же подтвердили, что все работающие в здании детские секции и кружки продолжат свою деятельность. Вместе с этим специалисты намерены рассмотреть возможность более основательной реконструкции обветшавшего здания, которое было построено в первой трети прошлого века.



По словам заместителя министра Василия Яицкого, «само здание уже передано нам, идёт процесс оформления земельных участков. Часть участка передадим городу, часть – в «Тульские парки», а земля под зданием останется за министерством».



При преобразовании ДКЖ в Дворец молодежи ни один серп и молот не потеряется. Восстановленный горельеф над главным входом в здание, вокруг которого в последнее время было так много разговоров, сегодня установили на прежнее место. Его классический, советский внешний вид полностью сохранен работниками Тулареставрации, причем восстановление проходило за счет организации.Как рассказал генеральный директор ООО «Тулареставрация» Вячеслав Ермолов, «были очень интересные сложности. Монтажники – самые сильные в Центральной России. Эти люди монтировали с вертолёта шпиль на кремле, они работали в Палестине в Культурном центре РФ, делали весь лепной декор колокольни. Мы справились с задачей сделать быстро и качественно».В Министерстве молодежной политики сегодня так же подтвердили, что все работающие в здании детские секции и кружки продолжат свою деятельность. Вместе с этим специалисты намерены рассмотреть возможность более основательной реконструкции обветшавшего здания, которое было построено в первой трети прошлого века.По словам заместителя министра Василия Яицкого, «само здание уже передано нам, идёт процесс оформления земельных участков. Часть участка передадим городу, часть – в «Тульские парки», а земля под зданием останется за министерством».





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