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|03.08.2017 14:44 Фотограф Валерий Куприков ждёт гостей на вернисаж
|Вести-Тула
Валерий Куприков – давно и хорошо известная тулякам личность, замечательный профессиональный фотограф, член Гильдии рекламных фотографов, галерист и коллекционер. За много лет он собрал более тысячи уникальных плакатов и постеров со всего мира, на которых изображены объекты архитектуры, природы, животного мира, картины великих художников и выдающиеся люди.
Валерий Куприков самостоятельно создаёт уникальное оформление для каждого плаката. На выставке в Выставочном зале на Красноармейском проспекте вниманию зрителей предстанут 126 работ из коллекции Валерия Куприкова. Вернисаж 3 августа в 18 часов.
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