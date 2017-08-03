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03.08.2017 12:42 В Оке в Белёвском районе утонул семилетний мальчик Вести-Тула





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По предварительным данным следователей, 31 июля трое детей от 5 до 7 лет без присмотра родителей играли у реки. Семилетний мальчик зашёл в воду, его подхватило течением и самостоятельно выбраться ребёнок уже не смог.



Как рассказала и. о. помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Светлана Фомина, «другого мальчика, которому шесть лет, рыбаки живым достали из реки. Он пытался оказать помощь другу».



В Белёвском районе утонул ребёнок. Тело семилетнего мальчика в Оке обнаружили рыбаки. Они попытались оказать первую помощь, но ребёнок уже не подавал признаков жизни, спасти его не удалось.По предварительным данным следователей, 31 июля трое детей от 5 до 7 лет без присмотра родителей играли у реки. Семилетний мальчик зашёл в воду, его подхватило течением и самостоятельно выбраться ребёнок уже не смог.Как рассказала и. о. помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Светлана Фомина, «другого мальчика, которому шесть лет, рыбаки живым достали из реки. Он пытался оказать помощь другу».





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