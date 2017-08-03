НОВОСТИ | Общество







03.08.2017 11:35 Тульские дизайнеры и художники работают над новыми городскими скульптурами Елена Панова





| фото |



«Чаще всего я леплю одну или две головы и фигуру в движении, в одежде, но в масштабе небольшого размера. Потом уже перехожу к большому», - рассказала скульптор, художник Марина Логунова.



Краевед Сергей Цепляев не первый год водит туристов по улицам города. С тех пор как появились новые арт-объекты, мимо них не проходит. И хотя городская скульптура не является историческим памятником, выполнены они абсолютно достоверно. Рушники с вышивкой павлинами – исконно тульская традиция, а вот такие стулья называли венскими, в конце 19 века она были в каждом мещанском доме. Со скульптурами можно придумать истории, которые потом, возможно, перерастут в легенды.



«Такие объекты очень эмоциональны. Если я подойду с группой и буду молчать, то люди всё равно сразу заулыбаются», - говорит координатор проекта «Тула. Легенды и факты» Сергей Цепляев.



А это чудо инженерной мысли пока существует только в виде макета. Его автор Игорь Золотов хотел бы установить фонтан в Кремлевском саду, рядом с музеем самоваров. Глядя на конструкцию, создается полное впечатление, что в чашки льется кипяток, а из самого самовара валит горячий пар. Но это только иллюзия.



По словам издателя Игоря Золотова, «самовар – это всегда символ гостеприимства. Он должен быть горячим – это тепло. Наливая чай, он охватил весь мир, ведь наши баташёвские самовары известны по всему миру».



Самовар-фонтан - не первый арт-объект, который придумал Игорь Золотов. Его «Укрощение блохи» – единственная в нашем городе скульптура в современном стиле стимпанк. Блоха – не мелкое насекомое, а настоящий монстр, с шестеренками и лапами в виде пулеметов. Оружейная тематика налицо. «В малом может таиться большая угроза, и она свершилась в сказе. Маленькая блоха, никчёмная вещь, убила Левшу», - рассуждает Золотов.



У художника Марины Логуновой идет работа над очередной скульптурой. Это будет городовой. До революции они следили за порядком на улицах Тулы. Возможно, фигура займет пост в районе улицы Первомайской и проспекта Ленина и станет первой в проекте «Тула в лицах».



Прежде чем скульптура приобретет свой конечный вид, художник Марина Логунова потратит не один день. Все начинается с поиска образа, возникает идея, автор придумывает позы персонажей и сюжет. Для «Тульского чаепития» Марина приглашала натурщиков. Только работая с живым материалом можно уловить мелкие детали, прорисовать складки на одежде, чтобы получить эффект реальности.«Чаще всего я леплю одну или две головы и фигуру в движении, в одежде, но в масштабе небольшого размера. Потом уже перехожу к большому», - рассказала скульптор, художник Марина Логунова.Краевед Сергей Цепляев не первый год водит туристов по улицам города. С тех пор как появились новые арт-объекты, мимо них не проходит. И хотя городская скульптура не является историческим памятником, выполнены они абсолютно достоверно. Рушники с вышивкой павлинами – исконно тульская традиция, а вот такие стулья называли венскими, в конце 19 века она были в каждом мещанском доме. Со скульптурами можно придумать истории, которые потом, возможно, перерастут в легенды.«Такие объекты очень эмоциональны. Если я подойду с группой и буду молчать, то люди всё равно сразу заулыбаются», - говорит координатор проекта «Тула. Легенды и факты» Сергей Цепляев.А это чудо инженерной мысли пока существует только в виде макета. Его автор Игорь Золотов хотел бы установить фонтан в Кремлевском саду, рядом с музеем самоваров. Глядя на конструкцию, создается полное впечатление, что в чашки льется кипяток, а из самого самовара валит горячий пар. Но это только иллюзия.По словам издателя Игоря Золотова, «самовар – это всегда символ гостеприимства. Он должен быть горячим – это тепло. Наливая чай, он охватил весь мир, ведь наши баташёвские самовары известны по всему миру».Самовар-фонтан - не первый арт-объект, который придумал Игорь Золотов. Его «Укрощение блохи» – единственная в нашем городе скульптура в современном стиле стимпанк. Блоха – не мелкое насекомое, а настоящий монстр, с шестеренками и лапами в виде пулеметов. Оружейная тематика налицо. «В малом может таиться большая угроза, и она свершилась в сказе. Маленькая блоха, никчёмная вещь, убила Левшу», - рассуждает Золотов.У художника Марины Логуновой идет работа над очередной скульптурой. Это будет городовой. До революции они следили за порядком на улицах Тулы. Возможно, фигура займет пост в районе улицы Первомайской и проспекта Ленина и станет первой в проекте «Тула в лицах».





Читать @gtrktula



















