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НОВОСТИ | Общество



03.08.2017 11:16 Туляки захламили берега водоёмов
Полина Ермолаева

Туляки захламили берега водоёмов

| фото |
Менделеевский пруд, похоже, вобрал в себя не только ту самую периодическую таблицу, но и проблемы, которыми обременены на сегодняшний день почти все тульские водоемы. Характерный илистый запах, мутность, бурьяны и мусорный клондайк на берегу.

«Реки Тульской области относятся к категории грязных. Если в советские годы это было связано в большинстве случаев с деятельностью промышленных предприятий, то сегодня сбрасывают сточные воды хозяйственно-коммунальные объекты», - рассказал главный государственный инспектор Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Николай Петров.

Как ни странно, состояние этого пруда совсем не волнует местных жителей. Впрочем, невооруженным глазом видно, что захламленные берега - дело рук именно отдыхающих там людей. И этот факт тоже не является исключительным. Как правило, водоемы, которые находятся в труднодоступных местах – первобытно чисты и прекрасны.

По словам начальника главного управления администрации Тулы по Центральному территориальному округу Александра Ёлкина, «преобладает мусор неорганического происхождения. Чем быстрее у нас повысится культура отдыха, тем проще администрации будет заниматься этой работой».

Менделеевский пруд, возможно, войдет в программу по очистке водоемов, действующую на территории области. Заявка на участие уже составлена и отправлена. Что же касается еще сотни таких же заброшенных или наоборот «залюбленных» народом мест отдыха на воде, то у них шансов не много, ведь чтоб навести здесь порядок, требуются десятки миллионов рублей.













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