НОВОСТИ | Общество







03.08.2017 11:16 Туляки захламили берега водоёмов Полина Ермолаева





| фото |



«Реки Тульской области относятся к категории грязных. Если в советские годы это было связано в большинстве случаев с деятельностью промышленных предприятий, то сегодня сбрасывают сточные воды хозяйственно-коммунальные объекты», - рассказал главный государственный инспектор Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Николай Петров.



Как ни странно, состояние этого пруда совсем не волнует местных жителей. Впрочем, невооруженным глазом видно, что захламленные берега - дело рук именно отдыхающих там людей. И этот факт тоже не является исключительным. Как правило, водоемы, которые находятся в труднодоступных местах – первобытно чисты и прекрасны.



По словам начальника главного управления администрации Тулы по Центральному территориальному округу Александра Ёлкина, «преобладает мусор неорганического происхождения. Чем быстрее у нас повысится культура отдыха, тем проще администрации будет заниматься этой работой».



Менделеевский пруд, возможно, войдет в программу по очистке водоемов, действующую на территории области. Заявка на участие уже составлена и отправлена. Что же касается еще сотни таких же заброшенных или наоборот «залюбленных» народом мест отдыха на воде, то у них шансов не много, ведь чтоб навести здесь порядок, требуются десятки миллионов рублей.



Менделеевский пруд, похоже, вобрал в себя не только ту самую периодическую таблицу, но и проблемы, которыми обременены на сегодняшний день почти все тульские водоемы. Характерный илистый запах, мутность, бурьяны и мусорный клондайк на берегу.«Реки Тульской области относятся к категории грязных. Если в советские годы это было связано в большинстве случаев с деятельностью промышленных предприятий, то сегодня сбрасывают сточные воды хозяйственно-коммунальные объекты», - рассказал главный государственный инспектор Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Николай Петров.Как ни странно, состояние этого пруда совсем не волнует местных жителей. Впрочем, невооруженным глазом видно, что захламленные берега - дело рук именно отдыхающих там людей. И этот факт тоже не является исключительным. Как правило, водоемы, которые находятся в труднодоступных местах – первобытно чисты и прекрасны.По словам начальника главного управления администрации Тулы по Центральному территориальному округу Александра Ёлкина, «преобладает мусор неорганического происхождения. Чем быстрее у нас повысится культура отдыха, тем проще администрации будет заниматься этой работой».Менделеевский пруд, возможно, войдет в программу по очистке водоемов, действующую на территории области. Заявка на участие уже составлена и отправлена. Что же касается еще сотни таких же заброшенных или наоборот «залюбленных» народом мест отдыха на воде, то у них шансов не много, ведь чтоб навести здесь порядок, требуются десятки миллионов рублей.





Читать @gtrktula

















