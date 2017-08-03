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03.08.2017 10:31 В Туле торговля арбузами зачастую ведётся с нарушениями София Гафарова





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«Не рекомендуем приобретать в неустановленных местах – вдоль трасс, во дворах домов. Арбузы не должны быть мятые», - говорит начальник отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Тульской области Наталья Новичкова.



Эти и другие правила покупки вожделенной ягоды проверяем на собственном опыте. Первая остановка на развале Одоевского шоссе. Необходимый навес есть, бахчевые с землей не соприкасаются, а на стеллажах. А вот документов не оказалось. «Они на оптовке», - говорит продавец Симур Касумов.



Увы, но сомнительный товар не для нас. Следующая палатка кажется весьма привлекательной. Покупатели есть, документы на товар на виду. Цена оказалась соблазнительная. Везде по 25, здесь по 22 рубля за кило арбуза. Да еще продавец сговорчивый. «Арбуз – закрытый сундук. Гарантии никто не может дать. Если плохой – поменяем», - уверяет продавец Сахават Гусейнов.



Но и здесь нашлась ложка дегтя. Слишком близко ведется торговля к дороге, по правилам – должна как минимум в 5 метрах от проезжей части. Насытившийся газами и пылью арбуз есть не очень хотелось. В надежде все же купить сладкую ягоду отправились на стационарный рынок, там-то по определению должно быть все проверено. Но уже издалека замечаем прокол – продают разрезанные арбузы. Мы не решились купить арбуз и здесь. А туляки такие же бдительные?



Если вы все же уверены в купленном полосатом лакомстве, не поленитесь помыть его с мылом. А перед едой обратите внимание на срез. Если он глянцевый и с желтыми прожилками в мякоти – откажитесь. Это признак содержания химии. Специалисты говорят, что правильные арбузы появятся все же в конце августа.



Из-за капризной погоды в этом году урожай запаздывает, в том числе и бахчевых. По словам аграриев, недели на две. Однако официальных сроков начала торговли арбузами-дынями нет. Разрешение нестационарным палаткам власть дает с 1 июля, Роспотребнадзор привычно предостерегает от неправильной покупки.«Не рекомендуем приобретать в неустановленных местах – вдоль трасс, во дворах домов. Арбузы не должны быть мятые», - говорит начальник отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Тульской области Наталья Новичкова.Эти и другие правила покупки вожделенной ягоды проверяем на собственном опыте. Первая остановка на развале Одоевского шоссе. Необходимый навес есть, бахчевые с землей не соприкасаются, а на стеллажах. А вот документов не оказалось. «Они на оптовке», - говорит продавец Симур Касумов.Увы, но сомнительный товар не для нас. Следующая палатка кажется весьма привлекательной. Покупатели есть, документы на товар на виду. Цена оказалась соблазнительная. Везде по 25, здесь по 22 рубля за кило арбуза. Да еще продавец сговорчивый. «Арбуз – закрытый сундук. Гарантии никто не может дать. Если плохой – поменяем», - уверяет продавец Сахават Гусейнов.Но и здесь нашлась ложка дегтя. Слишком близко ведется торговля к дороге, по правилам – должна как минимум в 5 метрах от проезжей части. Насытившийся газами и пылью арбуз есть не очень хотелось. В надежде все же купить сладкую ягоду отправились на стационарный рынок, там-то по определению должно быть все проверено. Но уже издалека замечаем прокол – продают разрезанные арбузы. Мы не решились купить арбуз и здесь. А туляки такие же бдительные?Если вы все же уверены в купленном полосатом лакомстве, не поленитесь помыть его с мылом. А перед едой обратите внимание на срез. Если он глянцевый и с желтыми прожилками в мякоти – откажитесь. Это признак содержания химии. Специалисты говорят, что правильные арбузы появятся все же в конце августа.







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