НОВОСТИ | Общество







03.08.2017 10:03 Как в Туле отметили День ВДВ? Виталий Моторин





| фото |



Для того чтобы увидеть эти выступления, туляки в полк съезжались с самого утра. Тут и рукопашный бой, и стрельба по условным террористам. «Многие наши мальчишки и девчонки живут с мечтой попасть в десантные войска», - заметил председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов.



И, конечно, фирменное - особое зрелище, которое во многом зависит от хорошей погоды - десантирование. Прямо на плац с высоты в несколько сотен метров спустилась группа из спортсменов-парашютистов, у каждого из которых за плечами несколько тысяч прыжков.



«В небе замечательно, прохладно, город сверху выглядит великолепно. Всем рекомендую!», - говорит укладчик парашютов воздушно-десантной техники 106 дивизии ВДВ Ольга Кантюкова.



В промежутках между показательными выступлениями плац штурмом брали дети. Военные поначалу протестовали – опасно, мол, но в конце вынуждены были смириться, ведь этот праздник для туляков уже стал семейным.



«В первую очередь слова благодарности хочется сказать нашим ветеранам, тем, кто ковал славу Воздушно-десантных войск, тем, кто и сейчас находится в строю и помогает воспитывать подрастающее поколение», - сказал в поздравительном слове командир 106 Тульской дивизии ВДВ Павел Кирси.



Все то, на чем и чем воюют десантники на один день стало достоянием общественности. Пожалуй, самая знаменитая песня, посвященная крылатой пехоте, звучала здесь многократно, один раз в исполнении роты десантников и сотни на звонках мобильных телефонов.



Это официальная часть праздника, неофициальная - расплескалась как синева из той самой песни, по всему городу. Синие тельняшки и голубые береты дополнили чашу едва ли не каждого фонтана. Кстати, по одной из версий, традиция эта возникла, потому что день ВДВ совпал с Ильиным днем - а по народным приметам это последний благоприятный день для купания.



Парадный расчет со знаменем Воздушно десантных войск начинает свой марш по территории 51-го парашютного полка. Он проходит мимо памятника навсегда ушедшим в небо десантникам, к которому в этот день по традиции несут цветы, и выходит на плац, где и должно все состояться.Для того чтобы увидеть эти выступления, туляки в полк съезжались с самого утра. Тут и рукопашный бой, и стрельба по условным террористам. «Многие наши мальчишки и девчонки живут с мечтой попасть в десантные войска», - заметил председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов.И, конечно, фирменное - особое зрелище, которое во многом зависит от хорошей погоды - десантирование. Прямо на плац с высоты в несколько сотен метров спустилась группа из спортсменов-парашютистов, у каждого из которых за плечами несколько тысяч прыжков.«В небе замечательно, прохладно, город сверху выглядит великолепно. Всем рекомендую!», - говорит укладчик парашютов воздушно-десантной техники 106 дивизии ВДВ Ольга Кантюкова.В промежутках между показательными выступлениями плац штурмом брали дети. Военные поначалу протестовали – опасно, мол, но в конце вынуждены были смириться, ведь этот праздник для туляков уже стал семейным.«В первую очередь слова благодарности хочется сказать нашим ветеранам, тем, кто ковал славу Воздушно-десантных войск, тем, кто и сейчас находится в строю и помогает воспитывать подрастающее поколение», - сказал в поздравительном слове командир 106 Тульской дивизии ВДВ Павел Кирси.Все то, на чем и чем воюют десантники на один день стало достоянием общественности. Пожалуй, самая знаменитая песня, посвященная крылатой пехоте, звучала здесь многократно, один раз в исполнении роты десантников и сотни на звонках мобильных телефонов.Это официальная часть праздника, неофициальная - расплескалась как синева из той самой песни, по всему городу. Синие тельняшки и голубые береты дополнили чашу едва ли не каждого фонтана. Кстати, по одной из версий, традиция эта возникла, потому что день ВДВ совпал с Ильиным днем - а по народным приметам это последний благоприятный день для купания.





Читать @gtrktula

















