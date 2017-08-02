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02.08.2017 18:24 Остановочные павильоны, послужившие в центре Тулы, отправляют на периферию Вести-Тула





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Одно из основных отличий от старых объектов – вместо поликарбоната используется триплекс. Он устойчив к механическим повреждениям, к ацетону, которым отмывают надписи горе-художников и менее травмоопасный. Старые павильоны реконструируют.



Как рассказал заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Ярцев, «мы их полностью «капиталим», меняем поликарбонат на стенках, красим и используем их на периферии. Например, в Ленинском поставим четыре павильона».



65 новых остановочных павильонов в этом году установят в Туле в рамках программы развития транспорта и повышения безопасности дорожного хозяйства, которая реализуется уже третий год. К этому моменту в Туле заменено 138 остановочных павильона, до 20 августа появятся ещё 39. Стоимость каждого – 100 тысяч рублей.Одно из основных отличий от старых объектов – вместо поликарбоната используется триплекс. Он устойчив к механическим повреждениям, к ацетону, которым отмывают надписи горе-художников и менее травмоопасный. Старые павильоны реконструируют.Как рассказал заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Ярцев, «мы их полностью «капиталим», меняем поликарбонат на стенках, красим и используем их на периферии. Например, в Ленинском поставим четыре павильона».







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