Отцы и дети:
Отравление метанолом
Платная парковка:
Ушли в минус
Чудо-коза:
Молоко-мороженое
Ветхая культура:
Гром грянул


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



02.08.2017 17:49 Тульский регион в числе лидеров по подключению услуг мобильной связи «Ростелекома» в ЦФО
Вести-Тула

Тульский регион в числе лидеров по подключению услуг мобильной связи «Ростелекома» в ЦФО

| фото |
«Ростелеком» начал предоставлять услуги мобильной связи в конце 2016 года. Старт компании в качестве виртуального мобильного оператора можно считать успешным: за 8 месяцев с начала работы количество активных абонентов мобильной связи «Ростелекома» превысило 500 тыс. Тульский регион по ЦФО уверенно входит в тройку лидеров, подключив свыше 6,5 тысяч пользователей. Абоненты оценили удобство и эффективность подключения фиксированных и мобильных услуг у одного оператора. Пакетные предложения «Ростелекома» активно выбирают как семьи, так и организации самого разного масштаба деятельности – от малого бизнеса до крупных корпораций.

«У нас есть отличные семейные предложения и тарифы. А VAS -решения для бизнеса превращают смартфон в мобильное рабочее место с дистанционным доступом к корпоративным ИТ-системам. Мы привыкли одновременно пользоваться множеством гаджетов (дома, в офисе, в пути между ними) и я рад, что теперь «Ростелеком» может быть единым поставщиком услуг для них. С нашими услугами жизнь становится проще, например, абоненту достаточно знать один телефон техподдержки, подключить единый личный кабинет для решения любых вопросов по всем услугам», – отметил директор проектного офиса услуг мобильной связи «Ростелекома» Алексей Чернецов.

Приобрести SIM-карты «Ростелекома» очень просто – можно оформить заказ с доставкой на сайте rt.ru или позвонить по бесплатному телефону 8-800-1000-800. Также SIM-карты есть в наличии у активных продавцов или инсталляторов домашних услуг связи, то есть стать абонентом мобильной связи можно одновременно при подключении высокоскоростного доступа в интернет, «Интерактивного ТВ» или стационарного телефона. Перейти на обслуживание в «Ростелеком» возможно с сохранением привычного мобильного номера, воспользовавшись услугой переноса номера.

Мобильная связь «Ростелекома» доступна вместе с услугами фиксированной связи для клиентов корпоративного и государственного сегментов любого масштаба и численности коллектива. «Ростелеком» предлагает корпоративным клиентам комплексные, индивидуально разработанные пакеты с гибкой системой скидок. Для подключения услуг мобильной связи «Ростелекома», в том числе с сохранением привычной нумерации, крупные корпоративные клиенты могут обратиться к персональным менеджерам. Получить дополнительную информацию о мобильной связи и дополнительных сервисах «Ростелекома» для корпоративных клиентов, тарифах и условиях предоставления можно на сайте rt.ru в разделе «Для бизнеса» и по бесплатному телефону 8-800-200-30-00.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.