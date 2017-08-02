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02.08.2017 17:49 Тульский регион в числе лидеров по подключению услуг мобильной связи «Ростелекома» в ЦФО Вести-Тула





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«У нас есть отличные семейные предложения и тарифы. А VAS -решения для бизнеса превращают смартфон в мобильное рабочее место с дистанционным доступом к корпоративным ИТ-системам. Мы привыкли одновременно пользоваться множеством гаджетов (дома, в офисе, в пути между ними) и я рад, что теперь «Ростелеком» может быть единым поставщиком услуг для них. С нашими услугами жизнь становится проще, например, абоненту достаточно знать один телефон техподдержки, подключить единый личный кабинет для решения любых вопросов по всем услугам», – отметил директор проектного офиса услуг мобильной связи «Ростелекома» Алексей Чернецов.



Приобрести SIM-карты «Ростелекома» очень просто – можно оформить заказ с доставкой на сайте rt.ru или позвонить по бесплатному телефону 8-800-1000-800. Также SIM-карты есть в наличии у активных продавцов или инсталляторов домашних услуг связи, то есть стать абонентом мобильной связи можно одновременно при подключении высокоскоростного доступа в интернет, «Интерактивного ТВ» или стационарного телефона. Перейти на обслуживание в «Ростелеком» возможно с сохранением привычного мобильного номера, воспользовавшись услугой переноса номера.



Мобильная связь «Ростелекома» доступна вместе с услугами фиксированной связи для клиентов корпоративного и государственного сегментов любого масштаба и численности коллектива. «Ростелеком» предлагает корпоративным клиентам комплексные, индивидуально разработанные пакеты с гибкой системой скидок. Для подключения услуг мобильной связи «Ростелекома», в том числе с сохранением привычной нумерации, крупные корпоративные клиенты могут обратиться к персональным менеджерам. Получить дополнительную информацию о мобильной связи и дополнительных сервисах «Ростелекома» для корпоративных клиентов, тарифах и условиях предоставления можно на сайте rt.ru в разделе «Для бизнеса» и по бесплатному телефону 8-800-200-30-00.



«Ростелеком» начал предоставлять услуги мобильной связи в конце 2016 года. Старт компании в качестве виртуального мобильного оператора можно считать успешным: за 8 месяцев с начала работы количество активных абонентов мобильной связи «Ростелекома» превысило 500 тыс. Тульский регион по ЦФО уверенно входит в тройку лидеров, подключив свыше 6,5 тысяч пользователей. Абоненты оценили удобство и эффективность подключения фиксированных и мобильных услуг у одного оператора. Пакетные предложения «Ростелекома» активно выбирают как семьи, так и организации самого разного масштаба деятельности – от малого бизнеса до крупных корпораций.«У нас есть отличные семейные предложения и тарифы. А VAS -решения для бизнеса превращают смартфон в мобильное рабочее место с дистанционным доступом к корпоративным ИТ-системам. Мы привыкли одновременно пользоваться множеством гаджетов (дома, в офисе, в пути между ними) и я рад, что теперь «Ростелеком» может быть единым поставщиком услуг для них. С нашими услугами жизнь становится проще, например, абоненту достаточно знать один телефон техподдержки, подключить единый личный кабинет для решения любых вопросов по всем услугам», – отметил директор проектного офиса услуг мобильной связи «Ростелекома» Алексей Чернецов.Приобрести SIM-карты «Ростелекома» очень просто – можно оформить заказ с доставкой на сайте rt.ru или позвонить по бесплатному телефону 8-800-1000-800. Также SIM-карты есть в наличии у активных продавцов или инсталляторов домашних услуг связи, то есть стать абонентом мобильной связи можно одновременно при подключении высокоскоростного доступа в интернет, «Интерактивного ТВ» или стационарного телефона. Перейти на обслуживание в «Ростелеком» возможно с сохранением привычного мобильного номера, воспользовавшись услугой переноса номера.Мобильная связь «Ростелекома» доступна вместе с услугами фиксированной связи для клиентов корпоративного и государственного сегментов любого масштаба и численности коллектива. «Ростелеком» предлагает корпоративным клиентам комплексные, индивидуально разработанные пакеты с гибкой системой скидок. Для подключения услуг мобильной связи «Ростелекома», в том числе с сохранением привычной нумерации, крупные корпоративные клиенты могут обратиться к персональным менеджерам. Получить дополнительную информацию о мобильной связи и дополнительных сервисах «Ростелекома» для корпоративных клиентов, тарифах и условиях предоставления можно на сайте rt.ru в разделе «Для бизнеса» и по бесплатному телефону 8-800-200-30-00.

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