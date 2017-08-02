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НОВОСТИ | Общество



02.08.2017 17:22 Симфонический оркестр представят тульской публике 1 октября
Вести-Тула

Симфонический оркестр будет представлен тульской публике 1 октября

| фото |
В Туле будет свой симфонический оркестр. Сегодня состоится его первая репетиция. Об этом накануне сообщили журналистам на пресс-конференции в Тульской областной филармонии. В июне прошли конкурсные отборы. На места в новом коллективе претендовали 50 музыкантов. Было принято 45. В их числе туляки и приезжие из других регионов.

До войны в Туле существовал симфонический оркестр. В 41-м музыканты выезжали на линию фронта с концертами. Новый коллектив будет представлен публике 1 октября. В очередном, 80-м сезоне, запланировано девять концертов с участием оркестра: не только симфонические, но и посвященные опере и оперетте, а также «Маленький принц» по мотивам сказки Сент-Экзюпери.

По словам директора филармонии Елены Рудневой, "создание оркестра не только сохраняет традиции, которые были в Туле. Все мы получаем уникальную возможность приобщиться к лучшим достижениям мировой музыкальной культуры".

Как рассказал дирижёр оркестра Владислав Белоусов, "весной в этом городе никто не верил, что такое может случиться. Я в большом волнении перед первой репетицией - как сцена примет большой коллектив, который состоит на 90% из коренных туляков, что немаловажно".
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