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02.08.2017 16:26 В Туле больше не будет хаотичной застройки вблизи объектов культурного наследия Вести-Тула





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В документе обозначена лишь часть территории города - исторический центр (все, что окажется внутри островка, образованного кремлем, Менделеевской и улицей Советской) и Заречье (от начала улицы Октябрьской и до Комсомольского парка). На этом пространстве будет образовано 25 объединенных зон охраны, 22 охранные зоны отдельных памятников, 9 зон регулирования застройки и 5 зон охраняемого природного ландшафта.



Как сообщил начальник инспекции Тульской области по охране объектов культурного наследия Денис Горецкий, «этот документ исключает возможность появления в непосредственной близости от зданий памятников современных высотных зданий. Он позволяет гарантировать, что здание памятника останется в той исторической среде, в которой оно находится на сегодняшний день».



В Тульском регионе разработали новый документ, который определяет границы территорий для объектов культурного наследия, а всего их в городе 202, если считать вместе объекты федерального и регионального значения.В документе обозначена лишь часть территории города - исторический центр (все, что окажется внутри островка, образованного кремлем, Менделеевской и улицей Советской) и Заречье (от начала улицы Октябрьской и до Комсомольского парка). На этом пространстве будет образовано 25 объединенных зон охраны, 22 охранные зоны отдельных памятников, 9 зон регулирования застройки и 5 зон охраняемого природного ландшафта.Как сообщил начальник инспекции Тульской области по охране объектов культурного наследия Денис Горецкий, «этот документ исключает возможность появления в непосредственной близости от зданий памятников современных высотных зданий. Он позволяет гарантировать, что здание памятника останется в той исторической среде, в которой оно находится на сегодняшний день».







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