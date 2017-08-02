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НОВОСТИ | Общество



02.08.2017 15:53 В Туле отмечают День ВДВ
Вести-Тула

В Туле отмечают День ВДВ

| фото |
Потому что есть такая работа - синевою наполнять парашюты. Сегодня свой праздник по всей стране отмечают десантники. Основные торжества в Туле в этом году прошли на территории 51-го полка ВДВ, который по такому случаю распахнул свои ворота для всех желающих.

Показательные выступления разведчиков, приёмы рукопашного боя, тактические эпизоды с освобождением заложников, много стрельбы и десантирование с парашютами прямо на плац - это только часть того подарка, который гвардейцы приготовили тулякам в честь своего праздника. Для многих пришедших на него 2 августа отмечен красным в каждом календаре как совершенно особенный день.

Как известно, официальными торжествами празднование Дня ВДВ не обходится. Если свою выправку и способности действующие военнослужащие демонстрируют на плацу, на гражданке десантники рассредоточились буквально по всему городу. Традиционные купания в фонтанах, речёвки за ВДВ и, конечно же, усиленные меры безопасности со стороны полиции.














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