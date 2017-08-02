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02.08.2017 12:42 Новый рейтинг УК составлен с учётом отзывов жителей Мария Кузнецова





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По словам начальника Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексея Бирюлина, «это не значит, что управляющие компании, которые попали в зелёный сектор, являются безусловными отличниками и к ним не может быть никаких вопросов и претензий. Компании в зелёном секторе показали себя хорошо, и собственники могут вступать с ними в диалог и выстраивать свои отношения. Компании, попавшие в жёлтый сектор, середнячки, но это не значит, что они не могут обслуживать дома хорошо».



Компании оценивали по девяти критериям, среди которых - финансовая устойчивость, долги за ресурсы, квитанция - единая или нет. Впервые отдельной строкой дана информация о компаниях-банкротах, у которых есть дома в управлении, и данные об организациях, чью хозяйственную деятельность проверяют правоохранительные органы. Общественники предлагают в будущем учитывать долги компании по налогам и зарплате, качество общения с жителями.



Руководитель Центра общественного контроля ЖКХ Тульской области Анастасия Дементьева считает, что «участие собственников в контроле за работой управляющих компаний можно было бы оценить по итогам подписания актов выполненных работ жителями»



В конце года будет составлен итоговый рейтинг, а текущий хит-парад ЖКХ ищите в газетах и на сайте Госжилинспекции.



Большая часть компаний - посередине, в желтом секторе рейтинга. Многие съехали вниз. Почему? На этот раз инспекторы объехали районы области и собрали отзывы жителей. Вот и скинули баллы. В зеленом секторе - 23 компании. В красном - двадцать.По словам начальника Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексея Бирюлина, «это не значит, что управляющие компании, которые попали в зелёный сектор, являются безусловными отличниками и к ним не может быть никаких вопросов и претензий. Компании в зелёном секторе показали себя хорошо, и собственники могут вступать с ними в диалог и выстраивать свои отношения. Компании, попавшие в жёлтый сектор, середнячки, но это не значит, что они не могут обслуживать дома хорошо».Компании оценивали по девяти критериям, среди которых - финансовая устойчивость, долги за ресурсы, квитанция - единая или нет. Впервые отдельной строкой дана информация о компаниях-банкротах, у которых есть дома в управлении, и данные об организациях, чью хозяйственную деятельность проверяют правоохранительные органы. Общественники предлагают в будущем учитывать долги компании по налогам и зарплате, качество общения с жителями.Руководитель Центра общественного контроля ЖКХ Тульской области Анастасия Дементьева считает, что «участие собственников в контроле за работой управляющих компаний можно было бы оценить по итогам подписания актов выполненных работ жителями»В конце года будет составлен итоговый рейтинг, а текущий хит-парад ЖКХ ищите в газетах и на сайте Госжилинспекции.







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