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02.08.2017 12:27 В Ленинском восстанавливают храм во имя Воздвижения Креста Господня Кира Черьевская





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У здания было две колокольни, на одной находились часы, на другой - пять колоколов по 100 пудов. Возведён был храм с тремя приделами по инициативе Сергея Герасимовича Мансурова в 1808 году. И большую роль в этом сыграл его чудотворный медный крест. Чудеса, верят местные жители, здесь продолжаются. Когда взялись за восстановление – откопали икону Казанской Божьей Матери и один из крестов, украшавших купол.



Случаи исцеления есть и сейчас. «Кирпич нам оплачивает благотворитель. У его семьи долгое время не было детей, сейчас растут три мальчика», - рассказала председатель Приходского совета храма Во имя Воздвижения Креста Господня Надежда Игнатова.



Кирпича на реставрацию достаточно. Затягивается проектно-сметная документация. Сложный и весьма и дорогостоящий проект – восстановление этого храма, который, к слову, признан памятником архитектуры федерального значения. А значит, есть надежда на финансовую поддержку по линии министерства культуры.



Пока готовится проектно-сметная документация, внутри храма проведены противоаварийные работы. Вот свежая кладка: на кирпичах написаны имена людей – это те, кто решил помочь восстановить храм, есть даже люди из других городов. Когда здесь проходят молебны, церковнослужители и прихожане молятся об их здравии.



По словам Надежды Игнатовой, много местной молодёжи помогает в благом деле. Скольких усилий стоило разгрести и вывести весь скопившийся больше чем за полвека мусор. Приход Крестовоздвиженского храма состоял из двух церквей.



Буквально в пятидесяти метрах от него через дорогу расположен храм Александра Невского, который был открыт в 1866 году. Изначально это была барская оранжерея, поэтому здание хорошо отапливалось, и здесь службы проходили в основном в зимнее время. Цветы благоухают здесь и сейчас под открытым небом. Местные жители верят, что с Божьей помощью и эту святыню удастся восстановить.



Кирпичным стенам Крестовоздвиженского храма более 200 лет. Сегодня его внешний вид мало передаёт былую величественность. Это всё что уцелело после того, как здесь поработал бульдозер в 60-е годы. Похожий проект Надежде Игнатовой и её супругу удалось найти в Подмосковье.У здания было две колокольни, на одной находились часы, на другой - пять колоколов по 100 пудов. Возведён был храм с тремя приделами по инициативе Сергея Герасимовича Мансурова в 1808 году. И большую роль в этом сыграл его чудотворный медный крест. Чудеса, верят местные жители, здесь продолжаются. Когда взялись за восстановление – откопали икону Казанской Божьей Матери и один из крестов, украшавших купол.Случаи исцеления есть и сейчас. «Кирпич нам оплачивает благотворитель. У его семьи долгое время не было детей, сейчас растут три мальчика», - рассказала председатель Приходского совета храма Во имя Воздвижения Креста Господня Надежда Игнатова.Кирпича на реставрацию достаточно. Затягивается проектно-сметная документация. Сложный и весьма и дорогостоящий проект – восстановление этого храма, который, к слову, признан памятником архитектуры федерального значения. А значит, есть надежда на финансовую поддержку по линии министерства культуры.Пока готовится проектно-сметная документация, внутри храма проведены противоаварийные работы. Вот свежая кладка: на кирпичах написаны имена людей – это те, кто решил помочь восстановить храм, есть даже люди из других городов. Когда здесь проходят молебны, церковнослужители и прихожане молятся об их здравии.По словам Надежды Игнатовой, много местной молодёжи помогает в благом деле. Скольких усилий стоило разгрести и вывести весь скопившийся больше чем за полвека мусор. Приход Крестовоздвиженского храма состоял из двух церквей.Буквально в пятидесяти метрах от него через дорогу расположен храм Александра Невского, который был открыт в 1866 году. Изначально это была барская оранжерея, поэтому здание хорошо отапливалось, и здесь службы проходили в основном в зимнее время. Цветы благоухают здесь и сейчас под открытым небом. Местные жители верят, что с Божьей помощью и эту святыню удастся восстановить.





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